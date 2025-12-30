Vuelve a la actividad el Frigorífico Anselmo

Después de casi cuatro meses sin actividad, el Frigorífico Anselmo vuelve a ponerse en marcha en Tres Arroyos

Tras cuatro meses de paralización total, los trabajadores del Frigorífico Anselmo cierran el año 2025 con una noticia clave: la Justicia autorizó la continuidad de la explotación comercial de la planta.

La resolución corresponde al expediente “Frigorífico Anselmo S.A. s/ Quiebra (F-36395)”, en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 de Tres Arroyos. El 29 de diciembre, el juzgado dio lugar al pedido presentado por el síndico designado, Gustavo Daniel Benedetti, en el marco de los artículos 189 y concordantes de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522).

La autorización permite que la empresa continúe funcionando bajo supervisión y responsabilidad de la sindicatura, con el gerenciamiento a cargo de Fiduc S.A., firma que presentó una propuesta considerada económicamente sostenible por el tribunal. El objetivo central es preservar una de las principales fuentes de trabajo histórico de la ciudad.

Según consta en el fallo, que lleva la firma del Juez Fernando Marcelo Elizalde, la propuesta había sido presentada el 18 de diciembre, luego ampliada y aclarada el 23 de diciembre a pedido del juzgado, cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 191 de la ley.

Según se anuncia los empleados comenzarán a percibir los salarios adeudados para llegar al mes de marzo sin deudas pendientes.

Vale recordar que el pasado 24 de septiembre los empleados fueron notificados de que los nuevos directivos de la empresa habían decidido presentar la quiebra, dejando a 76 familias en la incertidumbre.

En aquella oportunidad los trabajadores dejaron de percibir sus sueldos, incluso los adeudados y la solución parecía estar muy lejana.

Finalmente será distinta las celebraciones de fin de año para todos sus empleados, que con felicidad podrán brindar por la recuperación de sus puestos de trabajo y el cobro de sus haberes adeudados.