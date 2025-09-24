Los inversionistas extranjeros del Frigorífico Anselmo presentaron la quiebra y hay 76 familias desocupadas

La crisis del frigorífico Anselmo de Tres Arroyos volvió a sacudir a sus trabajadores. Este miércoles, en el marco de una asamblea gremial, los empleados fueron notificados de que los nuevos directivos de la empresa habían decidido presentar la quiebra, dejando a 76 familias en la incertidumbre.

“Estamos de vuelta en una situación sumamente compleja para todos los trabajadores activos que estamos en la fábrica”, explicó Fabián Macías, quien se desempeña como encargado del sector de despostada.

Según relató, la comunicación fue escueta. La falta de comunicación por parte de los responsables fue otro punto más que sumó indignación entre los empleados.

“De la parte de gerencia no hubo nadie”, remarcó Fabián Macías, al tiempo que explicó que la única notificación llegó a través de una videollamada realizada por el principal directivo de nacionalidad checa.

“Con una videollamada comunicó que iban a presentar quiebra y ahí se terminó el relato”,señaló, dejando en claro la distancia y el desinterés con que se transmitió una noticia que deja a 76 familias en la incertidumbre.

Pavel Sebesta - inversionista Checo en el Frigorífico Anselmo

El golpe no sorprendió del todo, aunque el anuncio fue igual de duro. “Algo se rumoreaba o nosotros lo veíamos venir, pero sentí que la noticia fue impactante”, reconoció Macías.

Una planta parada pero en condiciones

El frigorífico dejó de producir hace unas tres semanas, aunque las instalaciones siguen en óptimo estado. “Lo que hay en instalaciones, la fábrica se encuentra muy bien. Adentro te puedo asegurar que los sectores son quirófanos, tenemos mucha higiene dentro de la fábrica y está lista para trabajar. Nos falta materia prima”, señaló el trabajador.

El problema, según explicó, no está en la capacidad productiva sino en la decisión empresaria y la falta de insumos. “Hoy Anselmo está preparado como para producir mucho. La venta también está asegurada: 300 medias reses semanales en la Patagonia. Lo único que falta es materia prima”, remarcó.

- Gerente Comercial del Frigorífico Anselmo

Los trabajadores insisten en que la salida está en volver a producir. “Nosotros siempre pensamos en activarlo con trabajo, con trabajo - remarcó - que traigan carne para poder desarrollar nuestra tarea”, afirmó Macías, resaltando que la planta se encuentra en condiciones óptimas.

Salarios y esperanza

La incertidumbre alcanza también a lo salarial. “Nos informaron que no nos van a pagar los sueldos, cosa que ya venía pasando. Siempre había que hacer una medida de fuerza como para poder cobrar los salarios o porque nos pagaban fuera de término”, indicó. Sin embargo, los trabajadores mantienen la unidad: “Estamos unidos, yo tengo 30 personas a cargo y estamos para trabajar. Esperamos que se reactive porque tenemos buenos clientes que nos siguen acompañando”.

Seguridad y resguardo de las instalaciones

Otro de los puntos sensibles es la seguridad del predio. “Nosotros tenemos una seguridad privada dentro de la fábrica que tiene un monitoreo en cámaras de seguridad y tenemos presencia en la garita con personal de una empresa de Tres Arroyos”, explicó Macías.

Frigorífico Anselmo

Sin embargo, esa cobertura también está en riesgo: “Por lo que nos comunican hoy, esa empresa dejaría de prestar ese servicio de vigilancia permanente. Si van a dejar el monitoreo, las cámaras, eso funcionando como de favor, y nos turnaremos para que nadie toque nada de la fábrica”.

La preocupación de los trabajadores pasa por resguardar las instalaciones: “Están los camiones, está la sala de máquinas que todavía sigue funcionando, todo eso tiene que estar controlado. Si desaparecen herramientas, ahí sí que se complicaría”.

Un pedido a la comunidad

En medio de la angustia, Macías hizo un llamado a la solidaridad de los vecinos de Tres Arroyos. “Sabemos que la ciudad tiene gente muy solidaria. Vamos a ser 76 familias en la calle, reinventándonos, buscando trabajo. Que nos den una mano, porque es una situación difícil”.