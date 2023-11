Votó Facundo Arguello

Facundo Arguello, quien fuera candidato a intendente de La Libertad Avanza, votó esta mañana en horas del mediodía en la Mesa Nº 8 del excolegio Nacional

En dialogo con la prensa indicó:

Estamos en la última etapa, ya es la batalla final. Después de esto ya no hay más nada. Estamos muy involucrados en todo lo que es el tema de la fiscalización que es importantísimo como siempre.

Ya nos resulta normal que te rompan las boletas o que te las tiren. tenemos fiscales en todas las escuelas por lo que estamos tranquilos, todos los fiscales están haciendo un excelente trabajo.

Lo importante que logramos cubrir todas las mesas, que es que es un tema siempre el tema de la fiscalización porque tenemos viste esa boleta de papel. No tenemos la boleta, única con la boleta, única se soluciona no necesita fiscales porque ahí no te pueden romper la boleta ni ni te la pueden robar.

Acá se define continuidad o cambio y cada uno debe votar a consciencia. Es importante que la gente venga a votar.