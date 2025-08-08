Victoria Tolosa Paz visita Tres Arroyos: habrá un Encuentro de Mujeres y otras actividades

La diputada de Unión por la Patria y exministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, estará presente este viernes en Tres Arroyos con una agenda que incluirá un Encuentro de Mujeres en las instalaciones del Centro Cultural Arturo Jaureche, ubicado en calle Sarmiento 582.

Con anterioridad la lider del Frente para la Victoria, mantendrá una reunión en la Municipalidad de Tres Arroyos, donde atenderá a la prensa.

Posteriormente, visitará la Casa Taller, y ya en el Centro Cultural Arturo Jaureche, mantendrá una reunión con personal de la Chacra de Barrow y posteriormente con futbolistas del fútbol femenino.

El encuentro de mujeres está previsto para las 14:30 horas.