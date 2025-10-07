Un Lote para mi familia se sorteará este jueves en Claromecó

Este jueves 9/10 la Municipalidad de Tres Arroyos realizará el sorteo público entre los vecinos que completaron la documentación correspondiente del programa Un Lote Para Mi Familia en la localidad de Claromecó.

Este programa busca que vecinos de todo el distrito que puedan construir su vivienda, con precios accesibles.

El sorteo en Claromecó será en el Centro Cultural Quelaromecó a las 14:30 horas al lado del Ente Descentralizado. Estarán presentes autoridades municipales y de la delegación.

A continuación ofrecemos el listado de las familias que participarán del sorteo:

Aceptada Bancur, Florencia Isabel

Aceptada Llanos, Josefina

Aceptada Orrego, Patricio Ramón

Aceptada Estebanez, Florencia Elba

Aceptada Vester, Matías Federico

Aceptada Zoquini, Juan Roque

Aceptada Juarez, Guillermo Ramón

Aceptada Cejas, Mariana Elizabet

Aceptada Manrique Costa, Norma Josefina

Aceptada Mir, Alex Iván

Aceptada Zabala, Emiliano

Aceptada Rens, Bárbara Magali

Aceptada Alonso, Florencia

Aceptada Rens, Florencia

Aceptada Alfaro, Juan Matias

Aceptada Hansen, Florencia

Aceptada Marinangelli, Amaro Yamil

Aceptada Fernández, Ricardo Aníbal

Aceptada Politano, Mariela Elizabeth

Aceptada Montello, Bibiana Gladys

Aceptada Valladares, Silvina Alejandra

Aceptada Stainnekker, Agustina

Aceptada Gimenez, Facundo Ariel

Aceptada Brito Carrizo, Camila Agustina