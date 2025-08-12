Claromecó: el municipio lanza “Un lote para mi familia” con más de 40 terrenos para vecinos de la localidad

Este martes, en Claromecó, el intendente Pablo Garate junto al delegado municipal Nicolás Felipe y la secretaria de Planeamiento Urbano, Paola Salerno, anunciaron el lanzamiento del programa “Un lote para mi familia”, que pondrá a disposición más de 40 lotes municipales destinados exclusivamente a residentes de la localidad.

La inscripción comenzará el 14 de agosto y podrá realizarse de manera presencial en la Delegación Municipal de Claromecó, en la Municipalidad de Tres Arroyos o a través de la página web oficial del municipio.

Los requisitos para acceder al programa son:

Tener al menos 3 años de residencia en Claromecó.

Demostrar ingresos que permitan afrontar el valor del terreno.

Tener hasta 65 años de edad.

Durante el anuncio, el intendente Pablo Garate expresó:

“Seguimos sumando y dando soluciones a nuestros vecinos, porque queremos y venimos a resolver problemas que llevan muchos años sin respuesta. Este programa es una oportunidad para que las familias claromequenses puedan proyectar su futuro en su propia tierra”.

El lanzamiento en Claromecó marca el inicio de una serie de anuncios del programa “Un lote para mi familia” que continuará mañana en Orense, donde también se presentará la propuesta para los vecinos de esa localidad.