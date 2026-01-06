Tres Arroyos tendrá una residencia cooperativa para adultos mayores desde marzo de 2026

Tres Arroyos. La ciudad sumará a partir de marzo de 2026 una residencia cooperativa para adultos mayores, una propuesta inédita a nivel local que será gestionada por la Cooperativa Abriendo Caminos, presidida por Susana Figaro. El proyecto ya se encuentra en marcha, con el inmueble en plena etapa de acondicionamiento y equipamiento.

La residencia funcionará en una amplia casona ubicada en Bransen 845, un espacio que fue adaptado según los requerimientos técnicos establecidos por la Oficina del Adulto Mayor y los organismos competentes. “Estamos preparando todo con mucho cuidado. Ya se hicieron las reformas necesarias, se adaptaron los ambientes y se compró equipamiento nuevo: camas, colchones, cobertores, almohadas, todo lo que implica una residencia”, explicó Figaro.

La propuesta tendrá un formato cooperativista, lo que la convierte en la primera residencia de este tipo en Tres Arroyos. “Creemos profundamente en los proyectos colectivos. En este país, un proyecto colectivo es lo único que realmente puede funcionar y permitirnos ser dueños de nuestra propia empresa dentro de la economía social”, señaló la presidenta de la cooperativa.

El lugar cuenta con amplios espacios interiores, grandes ventanales y un parque que aporta luz natural durante todo el día. “Es una casa hermosa, muy luminosa y cómoda, pensada para el bienestar de las personas mayores”, destacó.

Si bien aún no se inició formalmente la etapa de difusión, ya se recibieron consultas de carácter informativo. Según adelantó Figaro, a mediados de enero o principios de febrero se realizará una convocatoria a la prensa para presentar oficialmente el proyecto y permitir que la comunidad conozca las instalaciones.

En paralelo, la cooperativa continúa fortaleciendo otros espacios de inclusión laboral. En ese marco, jóvenes que forman parte de la Casa de Medio Camino avanzan en la obtención del certificado de manipulación de alimentos, tras completar una capacitación adaptada junto a Bromatología municipal. “Esto les va a permitir rotular los productos que elaboran y abrir nuevas posibilidades laborales, como servicios de catering, que ya comenzamos a concretar”, explicó.

Figaro subrayó la importancia de la autonomía económica: “No se trata solo de trabajar, sino de poder decidir. Elegir qué comprar, qué hacer, tener independencia. Eso es dignidad”.

Respecto a la residencia, señaló que marcará “un antes y un después” para la cooperativa. “Es un proyecto ambicioso, con una inversión importante. Nos permite empezar a funcionar también como empresa, sin dejar de lado la mirada social”, afirmó, destacando además el acompañamiento de la familia Stavio en el proceso.

Actualmente, el proyecto aguarda el número de expediente del Ministerio de Salud, paso clave para definir la fecha exacta de apertura. “Una vez que tengamos eso, vamos a poder confirmar el día”, indicó.

Finalmente, Figaro hizo un llamado a la comunidad: “Necesitamos sumar voluntades. No se trata de dinero, sino de acompañar, de pensar juntos cómo salir adelante. Somos pocas manos para proyectos tan grandes, y toda ayuda es bienvenida”.