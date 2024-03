Tres Arroyos: Se solicita a los vecinos no arrojar residuos en lugares no habilitados para tal fin

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos instan a los vecinos a no arrojar residuos en lugares que no están habilitados para tal fin, acción que no solo genera malestar en los residentes de los diferentes lugares sino también son foco de contaminación ambiental.

Recientemente personal de Higiene Urbana retiró los residuos arrojados en un sector de ls calle Rodríguez Peña al 2000 donde se encuentra el puente del arroyo.

Se solicita a los vecinos no arrojar residuos en lugares no habilitados para tal fin Foto: Municipalidad de Tres Arroyos

Desde la Municipalidad indican que: “Mantener los espacios públicos limpios, es una responsabilidad que compartimos como comunidad. El municipio se esfuerza día a día para que el orden se mantenga en el tiempo, y para eso necesitamos de la colaboración de todos los vecinos.

Es fundamental que entre todos tomemos conciencia para cuidar a nuestra ciudad y cauces de agua.

Si querés realizar un reclamo podes llamar al 2983 - 387225″