Tres Arroyos: los tres proyectos ganadores del concurso Juventud en Acción

La Dirección de Políticas para la Juventud anunció los ganadores del programa “Juventud en Acción”.

Por primera vez en la historia, grupos de jóvenes de nuestro distrito pusieron a votación proyectos de políticas públicas creados por ellos mismos. En su primer edición participaron más de 250 jóvenes.

Julián Tornini, Director del área, expresó: “Como siempre digo en cada una de nuestras propuestas y actividades: Nuestra juventud siempre fue increíble, solamente faltaba un gobierno que los ponga en valor y los hagan formar parte de la toma de decisiones. Estamos realmente contentos por lo que fue la participación y el empeño que le pusieron los más de 250 jóvenes que participaron”.

Los ganadores son:

1. “Patio de colectividades” - grupo de jóvenes de las colectividades extranjeras (215 votos)

2. “Un patio para crecer” - Mailen Molina (197 votos)

3. “Un cine en Reta” - Envión Reta (185 votos)

Pueden ver los resultados de los 18 grupos https://vota.tresarroyos.gov.ar/result-counts-votes.