Se hacen pasar por trabajadores municipales y ofrecen servicios de poda

La Municipalidad desea informar a la comunidad sobre la identificación de individuos no autorizados que se están ofreciendo para realizar trabajos de poda en nombre de la institución. Estos individuos no pertenecen a la Municipalidad, y la oferta de servicios que realizan no cuenta con la aprobación ni la supervisión de la entidad municipal.

Además, queremos informar a la comunidad que no estamos en temporada de poda, por lo que cualquier oferta de este tipo de servicios debería ser tratada con precaución.

El municipio se preocupa por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y es por eso que queremos prevenir cualquier malentendido o situación incómoda que pueda surgir de estas ofertas no autorizadas.

Recomendamos a los residentes que verifiquen la identificación y la legitimidad de cualquier persona que ofrezca servicios a nombre de la Municipalidad y que se comuniquen con las autoridades locales si tienen dudas o inquietudes.