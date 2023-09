Roxana Calvo: “Trabajamos en visibilizar lo que está naturalizado porque no es natural, es fruto del trabajo del Movimiento Vecinal”

La amplia ventaja conseguida por Claudia Cittadino frente a Werner Nickel en las PASO 2023 podrían haber marginado a Roxana Calvo en la nueva lista de concejales del Movimiento Vecinal de cara a las Elecciones Generales del próximo 22 de octubre, pero con buen ojo, Cittadino decidió incluirla en el segundo lugar, detrás del primer candidato a concejal Mariano Hernández.

Su experiencia política, su formación profesional y sus capacidades hacen de Roxana Calvo una carta valiosa en el mazo de candidatos.

Vía Tres Arroyos dialogó con Roxana Calvo a menos de 25 días para las elecciones generales 2023.

VTA: Integrabas la lista de Werner Nickel y pese a la gran diferencia en las PASO, al unificar la lista mantuviste un buen lugar entre los concejales. Eso habla muy bien de la valoración que te tienen dentro del partido.

“Esta unificación se dio de manera muy natural. Sabíamos que iba a suceder y en mi caso fui muy bien recibida por el resto de los integrantes de la otra lista. Encontramos un equipo muy entusiasta, con muchas ganas de trabajar. Estamos todos comprometidos y trabajando con ganas para que el Movimiento Vecinal siga siendo gobierno después del 22 de octubre”.

“El cronograma de campaña es tan intenso y es tan fascinante para quienes nos gusta esto, que a veces necesitamos ir modificando algunas cuestiones. Estamos trabajando muy intensamente también con la Juventud Vecinalista. Lo que caracteriza este equipo es la unión y el entusiasmo”.

VTA: Seguramente hay buenas expectativas dentro del Movimiento Vecinal de cara a octubre y uno proyecta el mejor futuro posible cuando se embarca en cualquier gestión. En el caso del Movimiento Vecinal, de continuar al mando del Ejecutivo, ¿Cuáles son los objetivos?

“Lo que va a suceder después de las elecciones lo decidirá Claudia Cittadino con su equipo. Nuestro objetivo junto con Mariano Hernández, candidato a primer concejal, es armar un bloque muy fuerte de concejales, pero la realidad es que pensamos en el día a día, con un objetivo final por supuesto, pero muy enfocados en lo que tenemos que hacer diariamente para mostrar quienes somos y hacia dónde vamos”.

“Creo, y esto es una opinión más personal y subjetiva que algunas cosas dependerán de lo que pase a nivel provincial y a nivel nacional, porque quieras o no, eso va a modificar algunas decisiones. No me lo dijo Claudia pero creería que eso de algún modo no va a modificar pero si a condicionar, cuáles serán los roles que se van a ir ocupando”.

Roxana Calvo Foto: prensa MV

VTA: Tenés mucha experiencia política, trabajaste mucho en la sexta sección y tuviste contacto directo con la Cámara de Diputados y Senadores. Es una experiencia muy valiosa.

“Sí. Es muy curioso porque todo eso yo lo dejé de lado durante casi 13 años para dedicarme a mi profesión y a todo lo que tenía que ver con la educación. Ahora me doy cuenta que estoy como pez en el agua y eso es por ese backup que aprendí como oficio que tiene que ver con el tiempo o el timing que tiene la política. Aprendí como leer la política, cómo leer ciertos discursos”.

“Hoy por hoy me siento muy solvente entendiendo las necesidades de la gente, entendiendo que nosotros somos servidores de la gente y que no podemos corrernos de ese lugar, no podemos pensar que nosotros vamos a detentar un poder, sino que, vamos a tener la autoridad para representar a quienes nos elijan, a quienes nos voten y en ese sentido gestionar”.

“La vocación de servicio no puede ser un mero slogan. Tiene que ver con ser integro como persona de prometer y cumplir lo que se dice que se va a hacer, y si no se puede cumplir, dar la cara”.

“Esto no se trata solamente de ganar, tiene que tener un sentido. Incluso, ahora en la campaña hay cosas que uno va pudiendo responder, no sé si resolver, pero sí, responder y saber cómo puede encausar una solución. El contacto con la gente retroalimenta”.

“Yo no quiero quedarme en un lugar pasivo de crítica o de espectadora de la realidad y me parece que estoy en una edad en la que me puedo involucrar. Creo que puedo aportar desde mi lugar, un granito de arena”.

VTA: ¿Y Por qué elegiste el Movimiento Vecinal para hacerlo?

“Porque quienes están dentro del Movimiento Vecinal consideran lo mismo. El Movimiento Vecinal en estos 20 años, ha subsistido a todos los avatares de Provincia y de Nación y eso fue lo que a mí me terminó de convencer de incorporarme a estas filas. Es una boleta chiquita, cortita, amarilla pero tiene su propia fuerza y su pujanza, hay hechos reales que la sustentan”.

“Como vos bien mencionaste yo trabajé mucho tiempo en la sexta sección. Recuerdo verlo entrar a Carlos Aprile al Senado o al Ministerio de Asuntos Agrarios. Ya en esa época se hablaba de ‘ese partido vecinal de Tres Arroyos’ que no era ni peronista ni radical, era un partido local que llamaba la atención de los políticos. Hoy en día, para mí, es un privilegio estar dentro de esa estructura”.

Roxana Calvo Foto: prensa MV

VTA: La campaña está muy activa, con muchos debates por delante. ¿Qué te parecieron?

“El debate del de los colegios secundarios me resultó realmente interesante, me asombré por la convocatoria de estudiantes y por la calidad de las preguntas de los chicos”.

“Como docente tengo una mirada un poquito más allá en el sentido del trabajo. La organización de las escuelas y el debate en sí fue muy respetuoso. Valoro un montón el trabajo que han hecho las escuelas y los equipos docentes en concientizar a los jóvenes con respecto a que su opinión es importante y vale, además, para que entiendan que los candidatos estamos cercanos a ellos y que estamos disponibles para sus inquietudes”.

“Con respecto al debate en sí, las tres nos sentimos sumamente cómodas, tanto Claudia Cittadino como Lula Meléndez y yo. Se dio en un clima de armonía y es enriquecedor para la vida democrática. Me parece que son instancias que no solo tiene que darse antes de una elección. Una vez al año o dos veces al año los concejales o quienes ocupan un puesto en el Ejecutivo deberían tener un encuentro con los jóvenes”.

VTA: Es muy interesante eso

“Así lo creemos. Hace poco hicimos una encuesta anónima con jóvenes de todo el distrito, en la cual participó mucha gente. La verdad es que nos encontramos con respuestas que no esperábamos”.

“Desde nuestra mirada adulta nosotros pensamos que los jóvenes necesitan algo y ellos respondieron, por ejemplo, que necesitaban más control policial, que quieren más control en las plazas, quieren estar en las plazas o en los diferentes espacios verdes y sentirse más cuidados”.

“Por eso, ese acercamiento con los jóvenes nos parece fundamental. Si somos gobierno vamos a proponer que se hagan de manera periódica”.

Claudia Cittadino y su participación en los debates Foto: Prensa MV

VTA: Los jóvenes necesitan espacios para desarrollarse y lugares de pertenencia que quizás hoy no estén encontrando

“Desde el Movimiento Vecinal, lo planteamos en el debate: hay que rejuvenecer la ciudad a través de los proyectos que ya están en vías de desarrollo como el Polo Educativo, el Parque Industrial, El Cresta que ha crecido inmensamente; con la Dirección de Políticas para la Juventud, con la Cultura que hoy tiene un director nuevo al igual que Turismo con que también es un joven súper pujante y moderno”.

“Todos esos cambios tienen que ver con eso, con darle lugar a los jóvenes para que puedan encontrar espacios, desde el deporte, el arte, el emprendedurismo, y para aportar sus ideas”.

Hay que vincular las carreras de los institutos de publicidad, de Turismo, de nivel inicial como fue en la ExpoTur que Nivel Inicial fue y puso un espacio para los niños. Este trabajo interdisciplinario entre todas las áreas hace a una ciudad moderna y es inminente.

VTA: ¿Cómo sigue la campaña?

“Con muchas recorridas. Nuestro principal objetivo es mostrar todo lo que se ha hecho en Tres Arroyos. Los tresarroyenses hemos naturalizado un montón de cosas: que haya caminos viales, que el Cresta funcione, que se esté edificando el Conservatorio de Música, el Polo Educativo, la cancha de Hockey, que las calles estén pavimentadas”.

“Todo eso está naturalizado y nuestro trabajo es visibilizarlo porque no es natural, es fruto del trabajo persistente del Movimiento Vecinal, del esfuerzo de esa boleta amarilla que queda ahí solita, pero que es muy potente y tiene toda la fuerza y la pujanza del Tres Arroyos que queremos”.