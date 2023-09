Claudia Cittadino: “El Movimiento Vecinal no es la casta, somos laburantes pensando exclusivamente en Tres Arroyos”

Claudia Cittadino (CC), candidata a intendente del Movimiento Vecinal, tiene, según sus propias palabras, la gran responsabilidad de mantener el legado del vecinalismo y la vara alta de los 20 años de gestión de Carlos Sánchez.

Luego de la interna contra Werner Nickel que le permitió continuar su camino hacia el sillón mayor de Rivadavia 1, relanza su campaña rumbo a las elecciones generales 2023 del 22 de octubre.

VTA: La gente en las PASO te eligió como la continuidad de una gestión de muchos años. ¿Cómo te hace sentir eso?

CC: “Es una continuidad en la línea del trabajo y la gestión. La continuidad significa que vamos a seguir trabajando en el crecimiento y la transformación de Tres Arroyos, agregando una nueva mirada, más moderna que es lo que requiere las nuevas sociedades, como la digitalización de varias áreas, la incorporación de nuevas energías renovables en las construcciones, la reestructuración de los paseos públicos que están tan lindos, pero que hay que agregarle las plazas blandas, las plazas saludables para los chicos. En esa línea hay que seguir trabajando, de la mano de la modernización y las transformaciones lógicas de las sociedades como el uso de los paneles solares, o la utilización de las nuevas luces LED, entre tantas otras cosas”.

Claudia Cittadino Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

VTA: Luego de las PASO se abrió la posibilidad de armar nuevos equipos de trabajo, con representantes de la lista de Werner Nickel, ¿Cómo quedó conformado el tuyo?

“La verdad es que se armó un gran equipo, porque ninguno de los pre candidatos a concejales que quedaron fuera de las listas, “abandonó el barco”, por decirlo de alguna manera. Todos están trabajando a la par de sus compañeros, y apoyando la lista nueva. Además contamos con el bonus de tener el apoyo y de poder incorporar a todos aquellos que no habían querido participar en la interna, figuras importantes como Guillermo Salim, Luis Aramberri, Santiago Orfanó, Luis Zorrilla, Lucía Gardey, Marta Pellegrini”.

“Gente muy valiosa que no estaba de acuerdo con la interna pero que son del Movimiento Vecinal y que ahora se van sumando porque tienen el corazón vecinalista y quieren que el vecinalismo continúe. Sabíamos que después de la interna íbamos a poder trabajar de manera unificada y la verdad es que pudimos armar una lista totalmente integrada”.

VTA: Imagino que es una responsabilidad enorme intentar mantener en el poder a un partido vecinal que se ha establecido y ha crecido a lo largo de todos estos años.

CC: “Sí, tal cual es un partido vecinalista que se ha sostenido en el tiempo. Yo siempre digo que tenemos una gran responsabilidad que es mantener al Movimiento Nacional en el lugar que está y Carlos dejó la vara muy alta”.

“Nuestra responsabilidad es sostener lo que se ha logrado hasta acá, mantener este presente que es venturoso a pesar del marco en el que estamos viviendo. Es un momento complicado económicamente para los 135 municipios, un momento difícil. No sabemos qué va a pasar a nivel provincial y nacional, por ahí podemos presentir algunas cosas, pero hasta el 23 de octubre no lo vamos a saber y bueno planificar en este contexto es difícil”.

“No hay que tomar decisiones ni hacer propuestas muy rimbombantes. Yo tengo la prudencia de tener los pies sobre la tierra y cuando hemos preparado con el equipo las propuestas pensamos en comprometernos a mantener lo hecho, a trabajar sobre los proyectos que ya teníamos y a seguir avanzando con las obras que ya están en marcha como el cordón cuneta, el cambio de luminarias, el pavimento”.

“Creo que en este contexto la hormigonera ha sido un acierto terrible. Tener mano de obra municipal y poder hacer el pavimento con más bajo costo no va a permitir continuar con las obras planificadas. Después habrá que ver como se acomoda la situación económica, pero la fuerza del trabajo, la esperanza está intacta, así que vamos a seguir trabajando”.

Cittadino continúa ampliando el equipo del Movimiento Vecinal Foto: prensa MV

VTA: Se vienen una serie de debates para exponer las ideas.

CC: “Sí, la verdad que, y esto es una opinión personal, me parece que son demasiados debates. Todos los candidatos tenemos que seguir trabajando y son muchos los debates que tenemos por delante. Uno no quiere faltar porque no quiere dejar su silla vacía, además por respeto a quienes lo planificaron, pero creo que en algún momento va a tener que pensarse de hacer un debate para la juventud y un debate general”.

“Con tantos debates se pierde calidad porque uno termina repitiéndose como un loro. Debería organizarse un debate bien pensado, respetuoso donde se presenten las propuestas de cada candidato”.

VTA: ¿Tenés más o menos pensado o cerrado quienes te van a acompañar en el Ejecutivo en caso de ganar las elecciones?

CC: “Tengo pensado el perfil que quiero para cada lugar. Cuando elegí la lista, también pensé en perfiles. En mi cabeza tengo nombre y apellido de esos perfiles, pero no he hablado con nadie, no he completado nada con nadie. Si puedo decirte que va a estar integrado por la gente que estás viendo alrededor mío, de los que están adentro y de los que están acompañando”.

“Vamos a buscar personas que pertenezcan al Movimiento Vecinal, que conozcan su impronta, su ideología, su independencia política y su manera de gestionar. Igualmente no es necesario tener un cargo rentado para estar acompañando o asesorando o haciendo alguna propuesta”.

“Nuestro compromiso es presentar el mejor equipo posible. Ahora que está de moda esto de la casta, bueno, el Movimiento Vecinal no es la casta, porque no recibe plata del Estado, no recibe acompañamiento de los partidos políticos ni en pauta publicitaria ni en ningún sentido”.

“Somos todos laburantes, que llevamos una boletita, chiquitita, amarillita que se perdía entre esas boletas de ocho cuerpos, pero que seguimos trabajando y pensando exclusivamente en este Tres Arroyos que tanto queremos”.

Claudia Cittadino Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

VTA: Estás pensando en alguna reestructuración dentro de la Municipalidad si llegás a ser elegida?

CC: “Sí. Estoy pensando en una reestructuración del organigrama municipal orientada a modernizar las estructuras. Estamos pensando fundamentalmente en ver cómo apoyamos a los comerciantes a los industriales a la gente que puede generar puestos de trabajo. Hay que pensar mucho en educación y trabajo porque creemos que es por ahí la salida, y la necesidad de reestructurar algunas de esas áreas, para darles alguna impronta distinta”.

“Vamos a hacer todo lo que se puede hacer desde la Municipalidad porque después hay otras medidas que son provinciales o nacionales y que no están a nuestro alcance”.

“De lo que esté a nuestro alcance vamos a hacer todo lo posible porque son los pequeños emprendedores, los comerciantes y los industriales los que ponen lo suyo todos los días para que Tres Arroyos salga adelante. Por eso queremos decirle a la gente que siga confiando en nosotros, que el Movimiento Vecinal ha demostrado lo que es”.