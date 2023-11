Roberto Bancur, jefe de Bomberos de Claromecó dio detalles del caso de Néstor Zoquini

Tras la aparición del cuerpo sin vida de Néstor Zoquini, entre la sexta y séptima cascada del Arroyo Claromecó, Vía Tres Arroyos dialogó con el Jefe de Bomberos Voluntarios de la localidad balnearia, Roberto Bancur, para conocer detalles del operativo de búsqueda.

Zoquini, vecino muy querido de la principal villa balnearia del partido de Tres Arroyos, desapareció el día viernes, cuando fue a alimentar a sus caballos, sin llegar a hacerlo, y su cuerpo fue hallado este martes alrededor de las 17 horas.

Búsqueda de Néstor Zoquini Foto: Prensa Bomberos Voluntarios Claromecó

Al respecto Bancur indicó:

“Después de realizar varios rastrillajes en el arroyo, desde el sábado hasta ayer, martes, logramos dar con el cuerpo de Néstor entre la sexta y la séptima cascada, es un sector del arroyo bastante profundo entre 3 y 6 metros de profundidad y un lugar bastante limpio donde no hay ramas, piedras ni alambrados caídos. Eso ayudó a que, con el tiempo el cuerpo pudiese despegarse del fondo y salir. Podemos deducir que estuvo ahí siempre pero por la profundidad no podíamos dar con él”.

“Los perros K9, marcaban señal en el lugar, como que Néstor había estado en ese lugar, no se podía determinar si era un rastro viejo o reciente porque si bien los perros daban señal, no insistían en marcar el lugar. El perro trabaja de dos maneras: da señal o marca.

Ahí lo único que hacía era dar interés dar señal y no marcar. Entonces, es como que podría ser un rastro viejo, pero igual a toda la señal que dieron los perros, tanto nosotros como el CPR que estuvo a cargo de la investigación, le pusimos mayor interés en el momento del rastrillaje, así que desde el domingo hasta ayer (martes) se reafirmaron esos lugares y se volvía a rastrillar, lo hemos hecho 4 o 5 veces”.

VTA: ¿El lugar donde apareció la camioneta estaba cerca del lugar donde se halló el cuerpo?

“En línea recta hacia el casco, sí, a unos 600 metros.

“Hay que aclarar que los perros al rastro no lo siguen en línea recta, es distinto, camina por el lote y de ahí bordea el arroyo hasta un determinado punto, o sea el camino que marcaba el perro era mucho más amplio”.

Sobre lo sucedido Bancur indicó:

“Las causas están en investigación. Néstor era un chico que conocía mucho la zona. Quien conoce sabe hasta dónde arrimarse, dónde hay barrancas, dónde podés bajar. Él era un gran conocedor del arroyo”.

VTA: Hubo una versión que indicaba que uno de los caballos estaba ensillado, preparado para salir ¿Qué hay de cierto en eso?

“Es mentira. Los caballos estaban en su lugar donde Néstor les fue a dar de comer y de beber. No faltaba ningún caballo y ninguno estaba ensillado. Parece que Néstor llegó al campo a darles de comer y no alcanzó. No sé qué pasó en este momento. Los bebederos estaban a media agua, o sea que tampoco les había dado agua y los rollos de pastura tampoco estaban en el sector de alimentos para los caballos”.

Sobre el accionar de los participantes del operativo Bancur indicó:

“Quiero destacar el gran compromiso que tuvo tanto el personal policial, bomberos y CPR que no descartaron nada, no dieron por supuesto nada, siempre estuvieron atentos a cualquier información. Surgía una información y salían a verificar, siempre estuvieron al tanto de protocolo de búsqueda, siempre estuvieron cerca de la familia.

El mismo jefe del CPR junto con el coordinador no se iba a mover de Claromecó hasta que no hubiera novedades de Néstor. Nosotros lo que hicimos fue apoyar todo ese protocolo. Donde ellos no daban la orden de buscar, buscábamos, y donde nos daban la orden de practicar algún rastrillaje, lo hacíamos.

Nos tocó a nosotros encontrarlo porque tenemos justamente en Claromecó una brigada de rescate acuático y buceo y el arroyo lo conocemos muchísimo porque hacemos las prácticas en el arroyo. Al trabajo se sumaron buzos de Bahía Blanca y de Mar del Plata.

Yo aparte de bombero soy guardavidas y he tenido varios casos como estos. La autopsia reafirmará o no lo que supongo pero el cuerpo a simple vista daba señales de haber estado sumergido durante un tiempo importante”.