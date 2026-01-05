Reunión informativa del Registro Municipal de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Bromatología y Zoonosis, invitamos a emprendedores y comerciantes del rubro gastronómico a participar de una reunión informativa sobre el Registro Municipal de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (RMPUPAA).

En el encuentro se brindará información sobre el Decreto Reglamentario vigente, los alcances del régimen, los requisitos sanitarios, los beneficios para los emprendedores y el acompañamiento técnico que ofrece el Municipio para la formalización de la actividad.

Día y lugar: 07 de enero - 10 horas - Güemes 630

Destinado a quienes elaboran, comercializan o proyectan producir alimentos de manera artesanal.

Consultas: Bromatología 2983-649994.