Requisitos para obtener Duplicado Libreta de Guardavidas

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos informa a los guardavidas cuales son los requisitos para obtener duplicado de la Libreta de Guardavidas.

Mediante un convenio firmado entre la Asociación Provincial de Guardavidas y la Municipalidad de Tres Arroyos, se podrán hacer los trámites presentando la documentación correspondiente los días miércoles y viernes de 10 a 12 horas en el Polideportivo Municipal. (La Rioja 100)

DUPLICADOS de libreta de Guardavidas .

Original de Analítico de Escuela Secundaria ( fotocopia del mismo.) Analítico de Escuela de Guardavidas, debidamente certificado por autoridad competente, (excluyente) y fotocopia del mismo. Original de D.N.I. y fotocopia del mismo de ambos lados. 2 Fotos tipo carnet 4 x 4 fondo blanco o celeste actualizadas. Original de la libreta de Guardavidas y fotocopia de todo el contenido de la misma. Planilla de Legajo, debidamente completa en computadora e impresa con firma del alumno e impresión digito pulgar en la misma. En caso de extravío, perdida, robo, hurto, etc., se deberá acompañar la documentación mencionada anteriormente, con, denuncia original ante la autoridad competente donde se conste letra y número de libreta.

8 Certificado de Reincidencia.