Requisitos para obtener Duplicado Libreta de Guardavidas

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos informa a los guardavidas cuales son los requisitos para obtener duplicado de la Libreta de Guardavidas.
Mediante un convenio firmado entre la Asociación Provincial de Guardavidas y la Municipalidad de Tres Arroyos, se podrán hacer los trámites presentando la documentación correspondiente los días miércoles y viernes de 10 a 12 horas en el Polideportivo Municipal. (La Rioja 100)
DUPLICADOS de libreta de Guardavidas .
- Original de Analítico de Escuela Secundaria ( fotocopia del mismo.)
- Analítico de Escuela de Guardavidas, debidamente certificado por autoridad competente, (excluyente) y fotocopia del mismo.
- Original de D.N.I. y fotocopia del mismo de ambos lados.
- 2 Fotos tipo carnet 4 x 4 fondo blanco o celeste actualizadas.
- Original de la libreta de Guardavidas y fotocopia de todo el contenido de la misma.
- Planilla de Legajo, debidamente completa en computadora e impresa con firma del alumno e impresión digito pulgar en la misma.
- En caso de extravío, perdida, robo, hurto, etc., se deberá acompañar la documentación mencionada anteriormente, con, denuncia original ante la autoridad competente donde se conste letra y número de libreta.
8 Certificado de Reincidencia.
En caso de no presentar los originales, (no aplica para el punto 2) las fotocopias solicitadas deberán estar certificadas con la leyenda “ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL“.