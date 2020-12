El teatro, uno de los sectores más golpeados por la pandemia volverá a abrir sus puertas en Tres Arroyos el próximo 17 de diciembre, con un espectáculo encabezado por dos artistas de la ciudad, el cantante Esteban Julián, acompañado por el guitarrista Sergio Pessina.

Este será el primero de los espectáculos que la Comisión de Amigos del Teatro tiene preparados ya que, como expresaron en conferencia de prensa, se han puesto en contacto con distintos artistas tresarroyenses, de diferentes rubros, para que la sala teatral vuelva a funcionar regularmente durante los próximos meses.

Marina Villanueva, acompañada por María Adela Iturralde y Vivian Jurado, integrantes de la Comisión de Amigos del Teatro dieron detalles de los protocolos y la forma de trabajo que se pondrá en práctica para la reapertura de la sala del Teatro Municipal.

Vivian Jurado, Marina Villanueva y María Adela Iturralde, Integrantes de la Comisión Amigos del Teatro de Tres Arroyos

Villanueva, quien tomó la palabra expresó al respecto: “A la gente hay que sacarle un poco el miedo y empezar a sociabilizar otra vez. Empezamos el día 17 de diciembre con Sergio Pessina y Esteban Julián. Después ampliaremos la propuesta con más artistas de Tres Arroyos. Vamos a seguir el protocolo de Provincia, el mismo que presentaron y consensuaron los productores teatrales con el Gobierno de Axel Kicillof, apenas salió lo llevamos a La Municipalidad y lo presentamos. Matías Fhurer, Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, nos dio el visto bueno. Una de las medidas que se tomarán es que las entradas no serán numeradas, sino por orden de llegada. Pedimos por favor que aunque no sean numeradas vengan a comprarlas con tiempo porque no podemos tener aglomeraciones, vamos a tener todas las normas de seguridad. Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar.”

Teatro Municipal de Tres Arroyos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Otras de las medidas de seguridad sanitaria que se tendrán en cuenta refiere al ingreso de los espectadores quienes deberán firmar una planilla donde figuren todos sus datos y se tomará constancia de la butaca que ocuparán dentro de la sala, además deberá existir dos butacas de distancia entre espectador y espectador y se podrá ocupar fila por medio, dejando libre la primera fila e intercalando una y una a partir de allí.

Tampoco se podrá ingresar sin tapaboca y en el hall del teatro habrá disponible alcohol en gel que obligatoriamente los concurrentes deberán utilizar antes de entrar a la sala propiamente dicha, también en la vereda se dispondrá de cintas distribuidoras para organizar la fila de los espectadores.

Villanueva también anticipó que se intentará llevar el teatro a la localidad de Claromecó para la temporada de verano “no queremos perder el espacio que teníamos. Vamos a realizar todo lo posible para poder llevar varios espectáculos”.

Desde el inicio de la pandemia con su respectiva cuarentena, allá por el mes de marzo, los espectáculos en vivo quedaron suspendidos, conciertos, recitales y obras de Teatro, por la concurrencia masiva que conlleva, fueron las primeras victimas de la cuarentena. A medida que pasaba el tiempo y el aislamiento se extendía, los productores teatrales debieron agudizar el ingenio para que la actividad teatral pueda seguir funcionando. Así surgió el Teatro por Streaming ofreciendo espectáculos con una alta calidad audiovisual y si bien nadie duda que el Streaming llegó para quedarse y ser un complemento del teatro convencional, los altos costos en producción y tecnología que conlleva su puesta en funcionamiento, hace difícil que ese tipo de espectáculos puedan montarse en producciones independientes o en localidades medianamente pequeñas como Tres Arroyos.