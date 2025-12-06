Vía Tres Arroyos / Policiales

Rápida respuesta del CPR en San Mayol: secuestran una escopeta tras una denuncia por violencia de género

Un hombre de 29 años fue puesto a disposición de la Justicia.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

6 de diciembre de 2025,

Rápida respuesta del CPR en San Mayol: secuestran una escopeta tras una denuncia por violencia de género
Rápida respuesta del CPR en San Mayol: secuestran una escopeta tras una denuncia por violencia de género

​El Comando de Prevención Rural (CPR) de Tres Arroyos concretó este viernes un procedimiento clave en un establecimiento del Cuartel XI, cerca de San Mayol, a raíz de una grave denuncia por agresiones y amenazas. Al cumplimentar la orden judicial de registro para resguardar a la víctima, los efectivos lograron retirar de circulación una escopeta calibre 16 y diversas municiones que carecían de documentación legal.

​Como resultado del operativo, un hombre de 29 años fue puesto a disposición de la Justicia, imputado por la tenencia ilegal del arma de fuego hallada y por la causa de lesiones y amenazas que originó la investigación. Tras las actuaciones de rigor avaladas por la UFIJ N° 6, el acusado fue notificado de la formación de la causa, quedando sujeto al proceso penal mientras continúa la investigación.

Rápida respuesta del CPR en San Mayol: secuestran una escopeta tras una denuncia por violencia de género
Rápida respuesta del CPR en San Mayol: secuestran una escopeta tras una denuncia por violencia de género

Temas Relacionados

MÁS DE Policiales
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS