Rápida respuesta del CPR en San Mayol: secuestran una escopeta tras una denuncia por violencia de género

​El Comando de Prevención Rural (CPR) de Tres Arroyos concretó este viernes un procedimiento clave en un establecimiento del Cuartel XI, cerca de San Mayol, a raíz de una grave denuncia por agresiones y amenazas. Al cumplimentar la orden judicial de registro para resguardar a la víctima, los efectivos lograron retirar de circulación una escopeta calibre 16 y diversas municiones que carecían de documentación legal.

​Como resultado del operativo, un hombre de 29 años fue puesto a disposición de la Justicia, imputado por la tenencia ilegal del arma de fuego hallada y por la causa de lesiones y amenazas que originó la investigación. Tras las actuaciones de rigor avaladas por la UFIJ N° 6, el acusado fue notificado de la formación de la causa, quedando sujeto al proceso penal mientras continúa la investigación.