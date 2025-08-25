Vía Tres Arroyos / Tránsito

PROYECTAN DOS NUEVAS ROTONDAS EN ACCESOS CLAVES A LA CIUDAD

El Municipio presentó ante Vialidad Nacional los proyectos para construir rotondas en Av. San Martín y Ruta 3, y en Av. Almafuerte y Ruta 228. Las obras buscan mejorar la seguridad vial y acompañar la expansión urbana de la ciudad.

25 de agosto de 2025,

El Municipio de Tres Arroyos dio a conocer la presentación formal de dos proyectos clave para el ordenamiento vial: la rotonda en Av. San Martín y Ruta 3 y la rotonda en Av. Almafuerte y Ruta 228.

Estas obras, largamente esperadas por vecinos y solicitadas durante años, ya fueron ingresadas en Vialidad Nacional para su aprobación y se encuentran elevadas a la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de obtener el financiamiento necesario, dado que superan las posibilidades presupuestarias del Municipio.

Con estas gestiones, la comuna busca responder a una de las principales demandas de la comunidad: ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de la ciudad, que en los últimos años mostró una marcada expansión hacia ambos márgenes.

“El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar para que los tresarroyenses vivan más seguros, con mejores accesos y con una infraestructura pensada para las próximas generaciones”, remarcaron desde el área de Obras Públicas.

De concretarse, las nuevas rotondas significarán un avance estratégico para el desarrollo urbano de Tres Arroyos, aportando a la construcción de una ciudad más ordenada, inclusiva y preparada para el futuro.

