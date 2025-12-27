Pirotecnia Cero en Gonzales Chaves: multas superiores a 30 millones de pesos y canales de denuncia habilitados

En el marco de la Ley Provincial N.º 15.406, conocida como Pirotecnia Cero, se recuerda a la comunidad que el uso, la venta y la comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro se encuentran estrictamente prohibidos y que su incumplimiento conlleva sanciones económicas de extrema gravedad. Las denuncias se pueden realizar llamando al 2983-481360.

La normativa establece multas que, según la infracción, pueden superar los 30 millones de pesos, además del decomiso de la pirotecnia y otras sanciones complementarias. Estas penalidades alcanzan tanto a particulares que utilicen pirotecnia como a comercios que la vendan de manera minorista.

Sanciones para particulares y comercios

Quienes utilicen pirotecnia de alto impacto sonoro de forma recreativa serán sancionados con multas equivalentes a entre cinco y cincuenta haberes mensuales de agentes de seguridad, montos que, actualizados, representan cifras millonarias. En el caso de que la infracción sea cometida por un menor de edad, la responsabilidad recaerá sobre el adulto responsable.

Para los comercios que comercialicen pirotecnia prohibida, la ley prevé multas, decomiso de mercadería y la clausura del local, con un cierre que puede extenderse entre cinco y diez días. En situaciones de reincidencia, las sanciones se duplican.

Denuncias y control

Desde el Municipio se recuerda que se encuentran habilitados los canales de denuncia para alertar sobre el uso o la venta ilegal de pirotecnia. Las denuncias pueden realizarse al 2983 – 481360, permitiendo una intervención rápida de las autoridades competentes.

Cuidarnos entre todos

El objetivo de la Ley de Pirotecnia Cero no es recaudatorio, sino proteger la salud y el bienestar de toda la comunidad. Los ruidos fuertes afectan especialmente a personas con trastornos del espectro autista (TEA), a adultos mayores, a niños y niñas, a animales y al ambiente, generando miedo, estrés, crisis de hipersensibilidad y situaciones de riesgo.

Desde el Municipio se apela a la responsabilidad individual y colectiva, para que las celebraciones se desarrollen con respeto, inclusión y cuidado, garantizando que las fiestas sean realmente felices para todos.