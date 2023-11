El intendente electo de Tres Arroyos, Pablo Garate, recorrió este martes las instalaciones del Centro de Formación Profesional Nº 401 ubicado en el Polo Educativo.

Garate estuvo acompañado por concejales y consejeros escolares electos en las últimas elecciones y por dirigentes sindicales.

Durante la recorrida el intendente electo manifestó: “Todo lo que son políticas y obras que sirvan para el distrito, nunca estuvieron en duda su continuidad. Hay cosas buenas que tenemos que apuntalar, tenemos un hermoso Parque Industrial pero trabajadores que no se encuentran en el mercado laboral y hay que capacitarlos”.

Pablo Garate recorrió las instalaciones del Centro de Formación Laboral 401 del Polo Educativo de Tres Arroyos Foto: Prensa

Por otra parte Garate mostró su apoyo a la candidatura de Sergio Massa de cara al balotaje, y se refirió a la privatización y ajuste que quiere llevar a cabo el candidato de La Libertad Avanza:

“Me pregunto ¿Qué podría pasar si en Tres Arroyos no se pudiera continuar con estas obras, o no pudiéramos continuar con otras obras porque, en definitiva, se creyera que el estado no es necesario que acompañe?

Soy una persona que cree que que la Argentina sale a partir del equilibrio, de la racionalidad, del trabajo, de las propuestas, de los proyectos”.

Estas cuestiones se han podido hacer desde el Estado a partir de la decisión política de defender y acompañar la transformación de la educación pública, a pesar de los problemas que hemos enfrentado como sociedad” - finalizó.