Nueva edición de la Feria de Alimentos en Gonzales Chaves y De la Garma

Una iniciativa impulsada por el programa Mercados Bonaerenses, que tiene como objetivo fomentar el consumo local, acercar alimentos de calidad a precios accesibles y fortalecer el trabajo de productores regionales.

16 de diciembre de 2025,

Feria de alimentos agroecológicos de Villa Allende Plaza que está frente a la iglesia ( Av. del Carmen 170 ). (José Gabriel Hernández / La Voz)

El próximo jueves 18 de diciembre, las localidades de Gonzales Chaves y De la Garma serán sede de una nueva edición de la Feria de Alimentos, una iniciativa impulsada por el programa Mercados Bonaerenses, que tiene como objetivo fomentar el consumo local, acercar alimentos de calidad a precios accesibles y fortalecer el trabajo de productores regionales.

En Gonzales Chaves, la feria se desarrollará en la Quinta La Paz, ubicada en el Predio del Ferrocarril, en el horario de 09 a 13 horas.

En De la Garma, la propuesta tendrá lugar en la Estación del Ferrocarril (Av. Carricart 37), de 08 a 11 horas.

Durante la jornada se ofrecerán combos promocionales con productos variados:

Combo 1: empanadas, ravioles, ñoquis, leche, yogur y postres, a $12.500.

Combo 2: tapas de empanadas, pastas variadas y productos lácteos, a $14.500.

Además, los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de productos a precios promocionales, entre ellos fideos, quesos cremosos, dulce de leche, sorrentinos y otros alimentos de consumo cotidiano.

La Feria de Alimentos se presenta como una excelente oportunidad para acompañar a los productores regionales, fortalecer la economía local y abastecerse de productos de calidad a precios convenientes.

