Mensaje del intendente Carlos Sánchez a los vecinos de Tres Arroyos

El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, a través de una carta enviada a los medios de comunicación para su difusión, brindó su apoyo a Claudia Cittadino, pidió por la continuidad de la confianza de la comunidad para con el Movimiento Vecinal e hizo un pequeño reflexión de sus 20 años de gestión en lo que comienza a ser su despedida al frente del Ejecutivo Municipal.

La carta del intendente Sánchez expresa lo siguiente:

Queridos vecinos de Tres Arroyos:

El Movimiento Vecinal hace 28 años puso sobre sus hombros la gran responsabilidad de dirigir los destinos políticos del distrito.

Hemos recorrido este camino juntos, con muchas personas, con sueños, con proyectos, pero sobre todo con intenso trabajo diario.

A pesar de que me toque retirarme creo haber sido solo un servidor más, con aciertos pero también con errores, y pido disculpas por ellos, como también pido disculpas por lo que no pude hacer, me hago cargo.

Me tocó encabezar equipos de trabajo que aportaron cada uno su mirada, sus proyectos, su ingenio y mucho sacrificio personal; todos mirando lo mejor para Tres Arroyos y nuestra gente, para nuestros hijos y nuestros nietos. Este trabajo no ha terminado, los equipos a partir del 10 de diciembre serán encabezados por otra persona, y los sueños, los proyectos siguen en pie.

Tres Arroyos ha logrado un crecimiento sostenible en prácticamente todos los sectores, desde que el Movimiento Vecinal asumió el gobierno allá por 1995, y queremos continuar haciendo grande a nuestra patria chica.

Claudia Cittadino ha sido parte de mi equipo durante muchos años, y una persona en la que confío plenamente, no solamente por sus valores y convicciones, sino también por su capacidad de trabajo. Al Movimiento Vecinal, nunca nos interesó involucrarnos en grietas provinciales o nacionales; nuestros sueños, proyectos y trabajo siempre se enfocaron al 100% en el futuro de nuestros vecinos, y Claudia, es una excelente referente de este trabajo, que sabrá gestionar y comprometerse con cada uno de ustedes para lograr mejorar y culminar proyectos en marcha.

En lo que respecta a mí, solo puedo agradecer a cada una de las personas que me acompañó y sostuvo en estos cinco períodos como intendente, principalmente a ustedes vecinos y vecinas, que confiaron con su voto semejante responsabilidad.

Aprendí mucho y me retiro con una mochila cargada de satisfacciones, espero haber estado a la altura de la gran comunidad que es Tres Arroyos, y es por eso, que me corresponde seguir pidiendo que confíen en el Movimiento Vecinal, y en Claudia Cittadino para seguir creciendo juntos.

Carlos Sánchez