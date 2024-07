Marina Lara nueva jefa del Aeródromo Municipal de Tres Arroyos

Hace unos días Agustín Rubiños dejo sus funciones como Jefe del Aeródromo Municipal de Tres Arroyos y la responsabilidad recayó sobre Marina Lara.

Marina es piloto. Desde mayo de 2014. Con Agustín Rubiños hizo el curso de Jefe de Aeródromo en el año 2017 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde el 2013 forma parte de la Comisión Directiva del Aeroclub.

Aeródromo de Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Sobre sus funciones Lara indicó:

“El de Tres Arroyos es un aeródromo público, no controlado, o sea, no necesitás servicios de control de tránsito aéreo, pero sí o sí, al ser público, necesita un jefe para que puedan operar tanto el Aeroclub, como el Club de Planeadores y los aeroaplicadores, como los que tienen hangar particular etc”.

“También debe coordinar los vuelos sanitarios o cuando hay traslado de pacientes a centros de mayor complejidad, los vuelos oficiales y los privados”.

VTA: Cómo se coordina esa actividad, sobre todo los Vuelos Sanitarios

“El último vuelo sanitario que fue hace dos semanas, a mí me avisaron el sábado al mediodía. El vuelo llegó a las 21:30 horas, mientras tanto desde el mediodía estábamos atentos, habíamos avisado y coordinado con Bomberos, Policía Vial, la ambulancia, hablamos a La Plata etc. El vuelo partió a la 01 de la madrugada”.

“Hay mucho movimiento en el Aeródromo. Está el aeroclub que tiene tres aviones con su escuela de vuelo, el Club de Planeadores tiene cuatro aviones y sus planeadores, más sus alumnos, instructores, pilotos que van a volar; están también los aero aplicadores con su trabajo y tenés un grupo de hangares con aviones particulares más los que vienen de afuera. Hay que coordinar todo, estar atento al estado de las pistas, recorrerlas, ver el balizamiento, que esté todo funcionando para cuando se necesite”.

