Lucia Gómez dio sus impresiones a casi seis meses de su asunción como intendente de Gonzales Chaves

Lucía Gómez, intendente de Adolfo Gonzales Chaves, dialogó con Vía Tres Arroyos para brindar sus impresiones a casi 6 meses de su asunción.

Los desafíos que tiene por delante, las deudas de la gestión anterior que complican el funcionamiento actual del Municipio, el saneamiento del sistema de salud como prioridad y la forma de continuar adelante con las obras públicas nacionales paralizadas; fueron algunos de los temas tratados.

Las declaraciones más importantes de Lucia Gómez desglosado por temas, fueron las siguientes:

Salud

“En estos meses de gestión logramos estabilizar el sistema de salud, sobre todo fortalecer el primer nivel de atención que era una de las propuestas de campaña”.

“Hace un mes que salimos con todos los funcionarios y la militancia a recorrer y hablar con los vecinos y por primera vez, desde hace tiempo, no me manifestaron salud como un problema del distrito”.

“Desde que iniciamos la gestión lo más importante era poder tener todas las guardias médicas cubiertas, se nos dificultó un poco al principio porque había una deuda de más de 20 millones de pesos con los médicos, pero con mucho esfuerzo del Municipio y con mucho compromiso también de parte de ellos, hoy están cubiertas todos los días las guardias médicas, los tres Centros de Salud, cuentan con un médico permanente, también asisten pediatras y obstetras”.

“Lo mismo ocurre en Juan Eulogio Barra y Vázquez que tienen un médico cada 15 días y De la Garma donde estamos trabajando con Gustavo Leguizamón para cubrir las guardias”.

“Hoy en día, nuestra secretaria de Salud Cinthia Cancelarich; forma parte de la Mesa Provincial del Congreso Provincial de Salud y es referente de la Región Sanitaria. Que Chaves forme parte, significa que nos han visto trabajando, ven los avances y que tenemos hacia adelante una planificación seria”.

Lucía Gómez recibió a la Ministra de Género y Diversidad de la Provincia Foto: municipalidad de Gonzales Chaves

Deudas municipales recibidas de la gestión anterior

“Muchas veces y al día de hoy la gente me sigue cuestionando el tema de hablar del anterior intendente y no contar lo que está pasando. No es que yo quiero echarle la culpa al anterior intendente; lo que quiero es que la gente sepa y que pueda interpretar que hoy en día nos está costando muchísimo la gestión, muchísimo poder tener grandes avances, por las deudas y por el gran problema que tenía el municipio”.

“Nos dejaron un municipio para que explote en lo económico, por ejemplo, tuvimos que pagar un juicio a la familia de un trabajador de casi 200 millones de pesos, tuvimos que pagar una deuda de YPF por casi 90 millones, la Provincia nos intimó a devolver el dinero de un programa de salud como el Samo de 30 millones de pesos. Todos los días aparecen deudas de ese nivel”.

“Por eso, cuando uno piensa en una inversión para hacer en el distrito, para poder gestionar, para poder avanzar en materias como salud, educación, mejores servicios para nuestros vecinos; nos enfrentamos a eso, a tener que estar pagando una deuda de una mala administración anterior para poder gestionar”.

“Encima nos encontramos que el intendente cobraba un 9% más por gastos de representación, por representar al Distrito, esa era la justificación. Esa es la tarea que le corresponde como intendente ¡cómo voy a cobrar un plus por hacer las tareas, que a mí me corresponden!

Con todos los problemas que teníamos no lo notamos a tiempo, fue un error, pero ni bien lo vimos mandé el Decreto al Consejo Deliberante para que lo apruebe y para que se pueda eliminar en su totalidad de mi sueldo”.

Caminos Rurales

“Uno de los problemas que tenemos son los caminos rurales que son intransitables. Yo entiendo a los productores, docentes y familias que se acercan y nos reclaman por los caminos. El 11 de diciembre, cuando iniciamos la gestión, teníamos solamente una moto niveladora en funcionamiento, las máquinas no trabajaban desde hacía nueve meses, nosotros aunque sea con una sola moto niveladora salimos a trabajar en los caminos rurales”.

“Hoy tenemos 4 niveladoras trabajando y los caminos rurales están funcionando, llevamos arreglados más de 200 kilómetros de caminos que estaban destruidos”.

Su relación con el Gobernador Kicillof

“Cuando nosotros nos proponemos el objetivo de llegar a ser gobierno, independientemente del color político y de las diferencias ideológicas que tenemos, teníamos muy en claro, que nuestra misión era trabajar por los vecinos y vecinas del distrito. Yo no tengo ningún problema de sentarme con el gobernador o sus ministros a trabajar por los chavenses. Ya he visitado a todos los ministros, creo que no me quedó ninguno por ver”.

Obras Públicas

“Con respecto a las obras tenemos dos obras de Nación paradas, una de cloacas en De la Garma que está con un avance del 20%. Estamos tratando de comunicarnos con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y estamos esperando muy ansiosos esa reunión, de no concretarse la continuidad de esa obra, nos volveremos a sentar con provincia para que nos ayude a terminarla.”

“La otra obra parada es un Centro de Desarrollo Infantil, ya se comunicó con nosotros Gabriel Katopodis que es el ministro de Obras Públicas de la provincia y ellos se van a hacer cargo de continuar la obra”.

Sueldos Municipales

“Costó mucho poner en orden el municipio, pero trabajamos sin perder el objetivo de preocuparnos por los problemas, de poder planificar, de poder dar soluciones y acompañar al trabajador municipal, que es el pilar fundamental para que un municipio funcione”.

“Nosotros les hemos dado un aumento histórico del 70% en este año, el año pasado tuvieron un aumento del 23% otros dicen del 40% con el nivel de inflación que hubo. Nosotros sin dudas sabemos que hay que recuperar el salario del empleado municipal que sigue siendo bajo”.

“Cuando entramos el 10 de diciembre el básico era de 83 mil pesos, muy bajo, con el aumento del 70% llegó a 150 mil y estamos trabajando y haciendo cuentas todo el tiempo para poder aumentarle el sueldo al empleado municipal”.

“También estamos les estamos dando la indumentaria para que ellos puedan desarrollar su trabajo diario. En algunos sectores hacía dos o tres años que no se les daba la ropa”.