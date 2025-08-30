La Perseverancia celebra sus 120 años con un concurso de fotografía y actividades en todo el país

En el marco de su 120° aniversario, La Perseverancia Seguros anunció una agenda cargada de propuestas culturales y sociales. Entre ellas, se destaca un concurso de fotografía que busca retratar la historia y el presente de su emblemático edificio en Tres Arroyos, junto a actividades de concientización vial y una gira nacional que reunirá a productores de seguros en distintas provincias.

El certamen fotográfico, titulado “Postales de La Perseverancia: un pasado que inspira futuro”, abre su convocatoria el 1° de septiembre.

Los interesados podrán registrarse en info@lpce.com.ar (mail:info@lpce.com.ar) y enviar imágenes del edificio, tanto de su fachada como de los espacios interiores, disponibles para fotografiar entre las 9:30 y las 16:30.

El 5 de octubre se realizará la selección de obras. Habrá un primer premio de 500.000 pesos, un segundo de 300.000 pesos y tres menciones que incluirán certificado y una beca para un taller fotográfico dictado por el reconocido Abraham Botero. Además, las 40 mejores fotografías se exhibirán en el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos, en formato digital.

El histórico edificio de La Perseverancia, inaugurado en 1923 y diseñado por el ingeniero Pagano, será el gran protagonista de este concurso. Con más de un siglo de transformaciones, pasó de albergar locales comerciales y departamentos en alquiler a convertirse íntegramente en oficinas de la compañía.

Paralelamente, la aseguradora lleva adelante un programa de actividades comunitarias. Junto a la Municipalidad de Tres Arroyos organiza concursos de seguridad vial en escuelas primarias y secundarias, además de charlas abiertas destinadas a instituciones y organismos locales.

La celebración se extenderá también a nivel nacional: entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre, una caravana recorrerá varias provincias para compartir con productores de seguros el aniversario número 120. Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Chubut forman parte del itinerario.

“Los productores de seguros son socios estratégicos. Queremos estar presentes con ellos en este aniversario, compartir y celebrar juntos”, expresó Jorge Castiñeira, directivo de la compañía, quien además destacó los avances en el desarrollo de un ecosistema digital propio para agilizar gestiones y brindar mejores herramientas a sus aliados comerciales.

“Nuestro objetivo es agilizar gestiones de emisión, siniestros y cobranzas, tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles. Queremos brindar herramientas modernas que nos permitan estar más cerca de los productores y de los asegurados” - finalizó.