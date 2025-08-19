La Municipalidad en tu Localidad llega a San Francisco de Bellocq

Este miércoles 20 de agosto, la Municipalidad de Tres Arroyos estará presente en San Francisco de Bellocq, más precisamente en la Plaza Armada Argentina, de 11 a 13 horas, con el programa La Muni en tu Localidad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse para realizar trámites, consultas y acceder a distintos servicios municipales, con la presencia de funcionarios de todas las áreas que estarán atendiendo de manera directa.

La propuesta incluye: centro de reclamos y sugerencias, posta de vacunación, adhesión a telemedicina, asesoramiento sobre bien de familia y escritura social, adhesión a boleta digital, vacunación y entrega de antiparasitarios, validación de identidad en Mi Argentina y más servicios para la comunidad.

Se invita a todos los vecinos de Bellocq a participar de esta iniciativa que busca acercar la gestión municipal a cada localidad del distrito.

En caso de lluvia las actividades se trasladarán al salón del Club Recreativo Echegoyen.