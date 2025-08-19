Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Tres Arroyos

La Municipalidad en tu Localidad llega a San Francisco de Bellocq

Este miércoles 20 de agosto en la Plaza Armada Argentina. En caso de lluvia las actividades se realizarán en el Club Echegoyen.

19 de agosto de 2025,

Se proyecta la construcción de un museo en San Francisco de Bellocq

Este miércoles 20 de agosto, la Municipalidad de Tres Arroyos estará presente en San Francisco de Bellocq, más precisamente en la Plaza Armada Argentina, de 11 a 13 horas, con el programa La Muni en tu Localidad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse para realizar trámites, consultas y acceder a distintos servicios municipales, con la presencia de funcionarios de todas las áreas que estarán atendiendo de manera directa.

La propuesta incluye: centro de reclamos y sugerencias, posta de vacunación, adhesión a telemedicina, asesoramiento sobre bien de familia y escritura social, adhesión a boleta digital, vacunación y entrega de antiparasitarios, validación de identidad en Mi Argentina y más servicios para la comunidad.

Se invita a todos los vecinos de Bellocq a participar de esta iniciativa que busca acercar la gestión municipal a cada localidad del distrito.

En caso de lluvia las actividades se trasladarán al salón del Club Recreativo Echegoyen.

