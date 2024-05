La intendente de Gonzales Chaves elimina gastos de representación que cobraba su antecesor

Lucía Gómez, intendente de Adolfo Gonzales Chaves informó a través de la red social Instagram, la eliminación de un gasto de representación, que su antecesor en la función, cobraba.

Se trataría de un 9% más de bonificación en el sueldo que se cobraba y que figuraba como gastos de Representación.

“Encontramos que el intendente anterior cobraba un 9% más en Gastos de Representación. ¿Qué es esto? Es como si fuese una bonificación a su sueldo, un plus por realizar las tareas que le corresponden a un intendente por representar al distrito, algo que me parece totalmente innecesario e insólito. ¿Cómo voy a cobrar un extra por realizar las funciones que me corresponden? Por ese motivo eliminamos ese gasto en su totalidad. En tiempos de crisis los políticos debemos ser ejemplos de austeridad.” – indicó Gómez en su video.