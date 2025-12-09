La Dirección de Políticas Para la Juventud y el Punto Digital se trasladan al Polideportivo Carlos Rivada

La Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que a partir del Martes 9 de Diciembre se encontrará de forma permanente en el Polideportivo Municipal Carlos Rivada donde se seguirán cumpliendo las mismas funciones y actividades que hasta el momento.

Además, afirman que ya se encuentran asesorando a los jóvenes a las Becas Municipales, cuya convocatoria se lanzó hace pocos días y tienen tiempo hasta mediados de Marzo.

El horario de atención será de 08:00 a 14:00 horas y ante cualquier duda o inquietud, pueden comunicarse al 2983-456538.