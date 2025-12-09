Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Tres Arroyos

La Dirección de Políticas Para la Juventud y el Punto Digital se trasladan al Polideportivo Carlos Rivada

A partir de este martes 9 de diciembre y de forma permanente.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

9 de diciembre de 2025,

La Dirección de Políticas Para la Juventud y el Punto Digital se trasladan al Polideportivo Carlos Rivada
Polideportivo Municipal de Tres Arroyos

La Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que a partir del Martes 9 de Diciembre se encontrará de forma permanente en el Polideportivo Municipal Carlos Rivada donde se seguirán cumpliendo las mismas funciones y actividades que hasta el momento.

Además, afirman que ya se encuentran asesorando a los jóvenes a las Becas Municipales, cuya convocatoria se lanzó hace pocos días y tienen tiempo hasta mediados de Marzo.

El horario de atención será de 08:00 a 14:00 horas y ante cualquier duda o inquietud, pueden comunicarse al 2983-456538.

Temas Relacionados

MÁS DE Municipalidad de Tres Arroyos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS