Las Elecciones Legislativas Generales 2021 están a la vuelta de la esquina y los candidatos vuelven a salir al ruedo para captar el voto definitivo que los instale en el Concejo Deliberante.

Pero Julio Federico (JF) se encargó de dejarlo en claro ni bien iniciada la entrevista: él trabaja todo el año, no solamente para las elecciones. Dice que se tomó solo un día de descanso luego de las PASO y que al segundo día, ya estaba de nuevo en la calle escuchando las necesidades de la gente. Escuchar sin descanso es la única forma que conoce para hacer política.

VTA: ¿Esperabas el resultado que obtuviste en las PASO?

JF: “El vecino valora a la gente que trabaja y en ese sentido creo que la gente nos ha premiado con un voto de confianza, pero no nos tenemos que descuidar. Tenemos que salir a contarle a ese vecino que no nos votó, por qué queremos que nos voten. Le tenemos que explicar que estamos para trabajar, tener presencia, escuchar al vecino, presentar proyectos y cuidarlo”.

“Tenemos que ser la voz del vecino común que no tiene la posibilidad de salir en algún medio o de presentarse en el Concejo Deliberante. No es un trabajo de dos días, la gente termina valorando lo que hacés durante todo el año”.

Si de algo estoy seguro – prosiguió Federico - es que los votos no son de nadie. Cuando la gente vaya a votar analizará a quien le fue mejor, a quien prefiere para que los represente, pero ese es su voto, el voto de la gente y no de los candidatos”

Julio "Pity" Federico (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Cómo continúa la campaña?

“Después de las PASO descansamos un día y luego continuamos trabajando de la misma manera. Para esta etapa que viene hay que seguir trabajando entendiendo que en Tres Arroyos hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para trabajar. Nosotros vemos un Vecinalismo que se ha quedado en el tiempo porque no tiene innovación, no tiene proyecto, porque no tiene ideas; claramente no le dice al vecino de Tres Arroyos que va a hacer con la inseguridad, además las localidades piden a gritos algunos servicios, que muchas veces no le llegan y no son escuchadas”.

“Parece que el Vecinalismo no escucha. Yo siempre digo que cuando la gente no te vota lo primero que tienes que hacer es escuchar y claramente, nuestro gobierno (por el Frente de Todos a nivel nacional) le ha pasado eso, ha escuchado y tiene que cambiar algunas cosas para que esto funcione”.

“El otro día recorría las localidades y muchos te plantean, en Orense por ejemplo, juntándome con la Sociedad Fomento y muchos vecinos, lo que es ese trastorno de venir hasta Tres Arroyos a tener que hacer la licencia, de tener que venir a pedir muchos servicios que tenemos acá en la ciudad cabecera y que no llegan a las localidades, cosas que deberían ser mucho más sencillas para los vecinos de las localidades.”

“Me parece que, en ese sentido, el Vecinalismo no está escuchando. Nosotros creemos que hay muchas cosas para hacer por nuestro Tres Arroyos y trabajar a partir del 10 de diciembre en un Concejo Deliberante, donde tenga consenso, donde haya diálogo, donde podamos hacer muchísimas cosas por los vecinos de la ciudad”.

“Y hablando de las localidades, esto lo tengo que decir: cuando hoy estás mirando quién va a ser el Delegado de Reta, la verdad que, para mí en lo personal, creo que es un disparate. Una persona que ha sido sospechada de llevarse cosas del municipio a su casa donde las bajaba, de lo cual hubo imágenes públicas y fue denunciado en el Concejo Deliberante, que hoy que tenga la responsabilidad de estar como delegado en Reta, la verdad que cuando veo eso, me parece que el Vecinalismo ha perdido el eje de la conducción”.

“Creo que de darse resultados similares en las elecciones generales, el Movimiento Vecinal tendrá que replantearse cómo va a continuar con los dos años que le quedan de gestión. Nosotros desde el Concejo Deliberante vamos a estar a disposición para dialogar, para apoyar, para ayudar porque lo que queremos es estar atentos a las necesidades del vecino de Tres Arroyos, creo también que este gobierno municipal se ha encerrado tanto para adentro que fue perdiendo la realidad de lo que pasa afuera, y sin escuchar a la oposición que muchas veces tiene cosas interesantes para proponer pero por el solo hecho de decir, ‘yo soy el que gobierno y hago lo que quiero’ muchas veces no lo escuchan”.

Julio "Pity" Federico (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Y por qué crees que pasa eso?

“Me parece que estas cosas pasan porque son muchos años de gobierno. Yo creo que cualquier gobierno más de 8 años no tiene que estar, porque se aburguesan en el poder, porque después no les importa nada y sienten que lo público pueden trasladarlo a lo privado y eso no es así, por eso me parece que un gobierno con 8 años es suficiente. Cuando ya pasaste los 20 años, me parece que es demasiado.

VTA: Mucha gente se pregunta qué va a pasar con los proyectos a futuro, que son buenos para el crecimiento de Tres Arroyos, si llega a cambiar el gobierno municipal

“Cuando vos mirás el Parque Industrial, cuando mirás el Cresta o el Polideportivo, digo, las cosas que están bien hay que dejarlas, las que están mal hay que mejorarlas, cambiarlas o hacerlas, pero a mí lo que me da la sensación que este gobierno municipal muchas veces termina haciendo obras, que no son prioridad y ese es el error”.

“Mira, yo he escuchado en campañas electorales pasadas, sobre un parque acuático que se iba a hacer en el Parque Cabañas, una mega obra para Cascallares, una mega obra que se iba a hacer en el Barrio Ruta Tres Sur de cloaca, cordón cuneta, y hasta asfalto, se hablaba también de gas, bueno, nada de eso llegó y en todas las campañas hacen lo mismo”.

“Tenemos que escuchar el vecino, y darle la prioridad a lo que te dice el vecino que está pasando”.

VTA: ¿Cuáles son las prioridades de la gente hoy?

“Vos recorres Tres Arroyos y la gente te plantea el tema de la inseguridad como prioridad. Nosotros creemos que la policía tiene que estar instalada en los barrios. Para no gastar recursos innecesariamente podrían estar instalados en los CAPS de los diferentes barrios, no solamente cuidarían las salitas que en más de una ocasión fueron vandalizadas, sino también los vecinos tendrían un policía a mano a quien recurrir ante cualquier eventualidad”.

“El primer responsable de la policía es el intendente, la policía es provincial pero el intendente tiene que gestionar. No hay, por ejemplo, una garita que controle el ingreso a la ciudad. Si vos venís del lado de Claromecó, Necochea o Mar del Plata, zonas de mar que es por dónde dicen que ingresa la droga ¿Cómo no va a haber una garita que controle el ingreso o alguien que registre los ingresos y los autos? o tener un detector de patente, por ejemplo”.

“Hay que capacitar también al personal de las Salas de Monitoreo. Vos pensá que una sola persona está mirando 15 pantallas. Muchas veces pasa que es un privado el que termina aportando su cámara de seguridad porque la del municipio o no llega, o no tiene nitidez; tiene que haber inversión en esas cosas. Las cámaras de seguridad no te van a resolver el problema de la inseguridad pero si te sirven para la prevención”.

“Otro tema importante: Me preocupa no escuchar a los candidatos hablar del tema de las drogas. Cuando vos asumís una responsabilidad es un tema que no podés dejar de hablarlas. La droga está instalada en Tres Arroyos y es algo que hay que combatir. Nosotros tenemos que aportar desde el lado que nos toca, no podemos hacer nada porque no gobernamos, podemos presentar un proyecto, sentarnos a dialogar, debatir o discutir pero si el Ejecutivo no lo lleva a cabo ese proyecto no sirve de nada”.

Durante la entrevista Federico se tomó también unos minutos para reflexionar sobre la designación de Alejandro Trybuchowicz (ex concejal de Juntos por el Cambio) como nuevo director de Turismo de la Municipalidad

“A mí me llama mucho la atención, esas personas que están en un partido y se van a otro, son cosas que no las puedo comprender en la política, se llamen Matías, Alejandro, Juan o Pedro.

“Vos podés descansar de la política porque sentís que fue un desgaste, pero no entiendo a los que hace cuatro días estaban en un partido y al otro día están en otro; que ahora son directores de una cosa y pasado de otra. A veces, lo personal termina con lo ideológico. Yo estoy en un partido político, hoy somos una coalición que entramos dentro de un Frente y me quedo donde estoy. Si tuviese que estar en otro lugar, no sería de la noche a la mañana, lo tendría que analizar mucho y ver qué es lo que me ofrecen, si es realmente para estar cerca de la gente y poder resolver problemas o si es un carguito para resolver únicamente tu problema personal. No comparto mucho esas cosas, pero esperemos que le vaya muy bien”.

Julio "Pity" Federico (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: estamos saliendo de una pandemia, ¿Cómo ves el sistema de salud de Tres Arroyos?

“Hay que mejorar muchísimo el sistema de salud. Desde hace mucho tiempo le venimos planteando al Ejecutivo varias cuestiones, por ejemplo, que hay que abastecer las salas, hay que llenarlas de recursos y tienen que tener la medicación que tiene que tener, porque muchas veces el vecino es al primer lugar al que concurre por una cuestión de cercanía, porque tomarse un remis para ir y venir le sale 500 pesos y muchas veces no lo tiene”.

“A las salas o CAPS de los barrios les hace falta también tecnología como falta también en términos generales. Las plazas tenían Wi Fi y hoy ya no lo tienen o no funciona, me parece que es un gobierno que se está poniendo viejo, que le falta innovación”.

“Estamos en el 2022 y les está pasando el agua por arriba, tienen que modernizarse. Hay que escuchar a los pibes jóvenes para ver que están pidiendo, que es lo que quieren; a los abuelos para saber que les está faltando. Hay que ver cómo podemos generar empleo a nivel local, con que empresas se pueden hacer convenios para que la gente que salga de hacer un curso en la CGT ya pueda salir ‘enganchado’ con alguna empresa del Parque Industrial. Hay miles de cosas que se pueden hacer sobre todo en los barrios”.

“Hay que poner en funcionamiento la Lavandería del Hospital, no puede ser que hasta hace un tiempo atrás estábamos mandando a lavar la ropa a los presos de Batán, teniendo una lavandería como la que tenemos, y teniendo la necesidad de trabajar de mucha gente”.

“Y si me permitís, para terminar, no quiero olvidarme de los clubes, el laburo social que hacen es extraordinario, si hoy no tuviéramos los clubes los pibes estarían en los barrios haciendo cualquier cosa”.

“Ayer estuve en la cancha de Unión, y vi el laburo que hace el club con los pibes: le dan la merienda, los atienden, están juntando la plata para que todos tengan su buzo, en ese sentido hay una ausencia total del Estado. Tenemos el Polideportivo que está buenísimo o la cancha de hockey y no tenemos un equipo profesional que nos pueda representar, para todo eso hay que laburar y principalmente tener un estado presente”.