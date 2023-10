Juan Apolonio renunció a su puesto de candidato a concejal de Carlos Ávila

Juan Apolonio quien acompañaba en la lista a Matías Fhürer y que luego de las PASO y de la reorganización de las listas de Juntos por el Cambio quedó ubicado en el 7mo lugar como candidato a concejal de Carlos Ávila, renunció a su puesto y se suma al equipo de trabajo de Pablo Garate.

Apolonio en dialogo con Vía Tres Arroyos así lo confirmó:

“He renunciado a la candidatura. Estoy en el séptimo lugar en la lista que integra Carlos Ávila. No lo hice desde el punto de vista administrativo, porque ya las boletas estaban hechas y eso iba a producir un retraso en la impresión, entonces atendiendo a esa situación no lo hice en su momento, pero lo hago públicamente ahora con el compromiso de, al finalizar las elecciones presentar la documentación correspondiente ante las autoridades provinciales para desistir a ese lugar que hipotéticamente ocuparía”.

Y aclaró: “Nosotros no nos pasamos a Unión por la Patria. Somos un grupo que trabaja para Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, que nos sentimos identificados con esas políticas y que fuimos llamados por una agrupación que realmente tomó nuestros proyectos, respeta nuestra identidad. Nadie nos pidió que nos afiliemos a ningún partido. Nosotros mantenemos nuestra identidad”.

“Si dentro de ese partido político entienden que los proyectos que trabajamos con Matías pueden aportar algo para el bienestar de Tres Arroyos, para eso estamos. En seguridad no tenemos ideología”.

Luego de las internas, Matías Fhürer dio libertad de acción a su equipo y a los integrantes de su lista. Producto de esta decisión cada quien tuvo la posibilidad de conversar y decidir acompañar a quien consideren.

“Entendíamos que podíamos llegar a un acuerdo con Ávila para integrar los grupos de trabajo y tomar proyectos. Hace un año y pico que estábamos trabajando en esos proyectos, por lo tanto tenían una planificación aceitada y con todo los mecanismos para volcarlos y que sean realidad.”

“Ese grupo de personas o bajo la dirección de Ávila no tomó en cuenta todo eso, así que la verdad en términos vulgares, nos sentimos ninguneados, entendimos que merecíamos un espacio por tener 5.500 votos”.

“Teniendo eso en claro, puedo decir de que sí, realmente estuvimos esperando que alguien se comunicara porque entendemos que había un caudal muy importante de votos porque la ciudadanía confió en el proyecto que llegó a obtener 5500 votos. No llegamos al objetivo de ganar la interna pero nos sentimos muy satisfechos”.

A raíz de ese suceso Apolonio confirmó que fue contactado por Pablo Garate:

“Sí, fuimos convocados por Pablo Garate y por su grupo de trabajo. Luego de varias conversaciones entendimos que si nuestros proyectos servían y eran tenidos en cuenta dentro de una agrupación en la cual nosotros no teníamos nada que ver, era algo positivo para la sociedad”.

“Yo no me voy a quedar con mi proyecto metido en un cajón. Si alguien lo quiere respetar y lo va a llevar adelante para la sociedad bienvenido sea, no importa quién lo haga y quién lo lleve”.

VTA: ¿Hay conversaciones con Garate, entonces para que seas el próximo Secretario de Seguridad?

“Si, las conversaciones están, pero lo importante es que el proyecto sea viable que, como hablábamos con Matías, haya políticas públicas, después no importa quien esté en ese lugar”.

Juan Apolonio Foto: linkedin

VTA: ¿Qué abarcaría ese plan de seguridad?

“Todo sistema de seguridad está conformado con subsistemas. No podemos decir libremente que vamos a modernizar la central de monitoreo poniendo el doble de cámaras o el triple. Bueno, está bien, ¿de dónde sacamos los millones y millones de pesos para multiplicar la cantidad de cámaras?

“Por supuesto que las cámaras y la tecnología tiene que estar. También se necesita personal del área de seguridad capacitado permanentemente. No es lo mismo estar trabajando de noche haciendo una prevención, que aquel otro empleado que está en una oficina entonces se necesita ciertas características”.

“Tiene que existir una asistencia permanente de la Municipalidad hacia el personal policial que bien lo establece la ley de la Policía Comunal, la infraestructura de las dependencias policiales, la comisaría es del año 1930″.

Sobre los proyectos concernientes a la remodelación de la infraestructura policial Apolonio indicó:

“Hay que cumplirlos por etapas ,por presupuestos anuales, para que lo que se proyecte para ese año se cumpla y para lo que se vaya realizando en cada área quede operativo ese mismo año y no crear un monstruo o un elefante blanco, como se dice, dejarlo por la mitad y qué es lo termine dentro de 20 años”.

“Podemos ir haciendo cosas a lo largo de un año. Armar un anexo con cuatro oficinas o las dependencias que se necesiten. Al otro año se proyecta otra cosa. En cuatro años tranquilamente se puede crear una anexo a la dependencias policiales que sea operativo.”

Apolonio además expresó que es necesario reinstalar el Foro de Seguridad:

“El Foro de Seguridad es una ley y tiene que volver a funcionar no solamente en Tres Arroyos, también en las localidades. El vecino tiene que participar activamente pero es el Municipio el que tiene que estar colaborando”.

“Es necesario también crear un área de mediación vecinal que concurra inmediatamente cuando suceda un conflicto”.

“Una vez que la Patrulla Urbana concurra a un conflicto, irá un grupo de personas especializadas en mediación vecinal y tratará de darle solución al conflicto en ese lugar y no esperar a que se judicialice para después sobrecargar el Poder Judicial de delitos menores”.