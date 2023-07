Gonzalo Cabrera: “Yo no pongo el ‘radicalometro’ para medir quién es más o menos radical”

Ser un político de raza o un buen político no siempre significa estar bajo las luces de los reflectores. Los gestos ampulosos y los discursos acalorados, muchas veces practicados frente al espejo, forman parte de un histrionismo, convertido en carisma, que a veces se trae y otras veces se fabrica o se finge.

Para ser un buen político es necesario saber leer la realidad, interpretar las necesidades de la gente, dejar los egos de lado y ser capaz de contribuir, colaborar o vislumbrar lo mejor para el armado de un partido político.

Gonzalo Cabrera es de este tipo de políticos. No es candidato a nada, al menos no lo es en un puesto de relevancia que le permita acceder a un cargo, pero es quien, con buen ojo, fue a buscar a Carlos Ávila hace dos años, para que sea candidato a primer concejal por Juntos por el Cambio en las elecciones 2021.

Su instinto, sabiduría o pálpito le dio la razón y hoy, volvió a ser el artífice del armado de la lista que lleva nuevamente a Carlos Ávila como precandidato a intendente en las PASO de las elecciones 2023.

Gonzalo Cabrera Foto: Gonzalo Cabrera

“Yo lo fui a ver a Carlos Ávila porque cuando fui presidente de la UCR había prometido a los afiliados darle una apertura distinta al Comité salir a buscar gente nueva sin poner el ‘radicalómetro’”.

“No fue una jugada política, fue una interpretación de lo que estaban necesitando los Tresarroyenses. Carlos es una persona que puede generar un cambio en Tres Arroyos porque demostró una capacidad inmensa para administrar Claromecó cuando tuvo la oportunidad. Es una persona trabajadora e integra, que lo demostró cuando tuvo aquel inconveniente con el hijo del fiscal, por el cual renunció a su cargo. Allí llamó la atención de mucha gente, inclusive la mía”.

“La primera vez que lo fui a ver charlamos dos horas de pesca, no nos conocíamos. Yo asumí un viernes a la noche la presidencia de la UCR y el sábado a las 10 de la mañana lo llamé, me presenté como el nuevo presidente de la UCR y le dije que me gustaría charlar con él; que venía siguiendo su carrera como delegado de Claromecó, y que pensaba que había hecho un excelente trabajo”.

“Más allá de las cuestiones políticas, con el tiempo nos hicimos amigos, participamos juntos en concursos como las 24 Horas de la Corvina Negra o en el certamen del Club Recreativo Echegoyen”.

Gonzalo Cabrera dio en el blanco y Ávila fue el gran ganador de las legislativas 2021. Aquel triunfo lo posicionó para convertirse en estas elecciones 2023, en precandidato para ocupar el sillón mayor de Rivadavia 1.

Gonzalo Cabrera Foto: Gonzalo Cabrera

En esta oportunidad, no fue una decisión libre de controversias. Desde la actual dirigencia del Comité Enrique Betolaza, se cuestionó no solo la decisión sino también algunas formas sobre la manera en que Ávila fue elegido precandidato.

“Nosotros estamos más allá de una interna política. El radicalismo siempre tiene internas y Tres Arroyos no es la excepción. Nosotros nos estamos enfocando en ganar una intendencia. Seguramente hay heridos de ambos lados como pasa en la política, pero este es un proyecto muy grande, no es solo una lista. Están las puertas abiertas para trabajar con todo el mundo y bueno, algunos lo comprenden, otros no”.

“Estamos muy contentos con la lista que tenemos. Hay cuatro fuerzas adentro de la lista, es algo muy difícil de lograr. En los tres primeros lugares tenemos representación de la Unión Cívica Radical con Santiago Hernández, de la Coalición Cívica con Cecilia del Águila y del PRO con Eduardo Giordano”.

Gonzalo Cabrera viene de una familia radical y desde muy joven, por influencia de su abuelo, comenzó a militar en la Juventud. Trabajó en la Cámara de Senadores; luego de algunos años alejado, volvió para convertirse en el presidente del Comité Enrique Betolaza de Tres Arroyos su primera gran exposición para alguien de perfil tan bajo.

“Siempre me gustó acompañar. No ingresé a la política con la intención de estar en una lista. Quise ser presidente del Comité para tratar de generar un cambio de verdad. La gente no me conoce de la política porque no vivo de la política. Trabajo con un amigo Veterinario y estoy casi siempre en el campo, es difícil encontrarme a veces”.

VTA: Cambiar la política es una frase que los políticos usan mucho y suena un poco trillada. ¿Por qué sería diferente tu caso o qué es lo que pretendes cambiar, concretamente?

“Es una frase que yo uso mucho, y como bien decís puede ser que esté trillada, pero como yo no vivo de la política, no tengo ni me interesa tener ningún cargo y vivo de mi trabajo en el campo, la puedo utilizar y creerla posible”.

“En mi caso cambiar la política significa juntar un equipo de personas que trabajen sin diferencias. Yo no soy de los radicales que ponen el radicalómetro y miden quien es más radical o menos radical, a mí me lo ponen y me lo siguen poniendo, pero no me interesa hacer ese tipo de diferencias”.

“Lo importante es que logramos formar un equipo de trabajo dentro de Evolución muy lindo y dentro de Juntos, mucho más potente. Ese es el cambio que le quería dar a la política y al partido y toda la gente que me acompaña está de acuerdo en eso”.

Gonzalo Cabrera Foto: Gonzalo Cabrera

VTA:¿Cómo va la campaña?

“La campaña por ley empieza el 9 de julio. Nosotros venimos muy tranquilos. No somos personas que van a salir a dar notas efusivas, criticar o salir a poner carteles o repartir boletas. La campaña nuestra va a ser similar a la del 2021: austera, porque la Argentina está pasando por un momento económico muy, muy difícil y hacer gastos en estas cuestiones, no nos parece bien”.

“Estamos recorriendo barrios charlando con muchos vecinos. Carlos es un hábil reconocedor de la problemática de la gente, se pasa el día diseñando proyectos. Tiene la capacidad, luego de la charla con un emprendedor, de enseguida entrever un proyecto que sirva para potenciarlo, es muy capaz en ese sentido”.

“No vamos a hacer presentación de lista. Lo que te puedo decir es que todos los sábados a través de nuestras redes sociales, vamos a estar dando a conocer nuestras propuestas. Cada sábado una propuesta sobre temas diferentes. Arrancamos con un proyecto de Carlos Ávila sobre Medio Ambiente, luego será el turno de la Salud, de Seguridad y así sucesivamente”.