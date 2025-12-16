Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Gonzales Chaves

Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza

Destinado a madres, padres y cuidadores de niñas y niños de salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

16 de diciembre de 2025,

Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza
Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza

Durante las últimas semanas se llevaron a cabo encuentros del Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza, destinado a madres, padres y cuidadores de niñas y niños de salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial.

A lo largo de las jornadas se generaron espacios de diálogo y trabajo colectivo en torno a herramientas para el cuidado respetuoso, abordando como eje central el uso de pantallas en la crianza, el neurodesarrollo infantil y la construcción de vínculos saludables.

Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza
Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza

La propuesta se desarrolló en distintos puntos del distrito de Adolfo Gonzales Chaves, con encuentros en el Jardín de Infantes N°901 (dos encuentros), Jardín N°903 de Gonzales Chaves (dos encuentros), Jardín N°904 de Barra, Jardín N°905 de Gonzales Chaves (dos encuentros), JIRIM N°5 de Vásquez, Jardín N°907 de Gonzales Chaves y en el CAPS de De La Garma.

Desde la organización se agradece la participación y el compromiso de todas las familias que formaron parte de estos espacios de escucha y aprendizaje compartido, así como también el acompañamiento y la supervisión de MUNA (UNICEF) y la Red de Innovación Local (RIL), cuyo apoyo resulta fundamental para fortalecer este trabajo comunitario orientado al bienestar de las infancias.

Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza
Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza
Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza
Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza
Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza
Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza

Temas Relacionados

MÁS DE Municipalidad de Gonzales Chaves
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS