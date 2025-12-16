Durante las últimas semanas se llevaron a cabo encuentros del Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza, destinado a madres, padres y cuidadores de niñas y niños de salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial.

A lo largo de las jornadas se generaron espacios de diálogo y trabajo colectivo en torno a herramientas para el cuidado respetuoso, abordando como eje central el uso de pantallas en la crianza, el neurodesarrollo infantil y la construcción de vínculos saludables.

Gonzales Chaves: se realizó el Taller de Cuidado Respetuoso – Rondas de Crianza

La propuesta se desarrolló en distintos puntos del distrito de Adolfo Gonzales Chaves, con encuentros en el Jardín de Infantes N°901 (dos encuentros), Jardín N°903 de Gonzales Chaves (dos encuentros), Jardín N°904 de Barra, Jardín N°905 de Gonzales Chaves (dos encuentros), JIRIM N°5 de Vásquez, Jardín N°907 de Gonzales Chaves y en el CAPS de De La Garma.

Desde la organización se agradece la participación y el compromiso de todas las familias que formaron parte de estos espacios de escucha y aprendizaje compartido, así como también el acompañamiento y la supervisión de MUNA (UNICEF) y la Red de Innovación Local (RIL), cuyo apoyo resulta fundamental para fortalecer este trabajo comunitario orientado al bienestar de las infancias.

