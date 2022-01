Julio Federico, concejal de Todos, le solicitó a través de una nota enviada al intendente Carlos Sánchez, la inmediata suspensión de una fiesta que se realizará el próximo fin de semana en Claromecó, en un predio ubicado a metros de la ruta 73 cerca del ingreso a la localidad.

Federico al enterarse que Bruno Chiquette, organizador del evento pidió la autorización municipal para realizar la fiesta, inmediatamente tomó cartas en el asunto y solicitó la “suspensión de manera urgente” del evento por la peligrosidad que conlleva un evento de tamaña magnitud a metros del ingreso a Claromecó.

En declaraciones al diario La Voz del Pueblo el concejal expresó: “Será el municipio el que tome la decisión de autorizar o no la fiesta. Desde nuestra parte, pensamos que es una irresponsabilidad total hacer un evento de semejante magnitud a la vera de la ruta 73. Nos parece una locura porque hay mucha gente que va a Claromecó a disfrutar del día y en las primeras horas del domingo se van cruzar los turistas con los chicos que salen de la fiesta.”

“Es muy peligroso que se realice dicho evento, no solo para los jóvenes sino también para la gente que va a pasar el día a Claromecó. Nosotros no estamos en contra de la fiesta. Pensamos que el predio elegido para esta oportunidad no es el indicado”.

“Ayer - por el martes- hubo una reunión en Claromecó por la preocupación de lo que está pasando con la nocturnidad en la localidad y al ver que se pide autorización para hacer una fiesta nos parece una tomada de pelo”, dijo el concejal.

“Se hizo una reunión con el delegado Julián Lamberti, concejales y un referente como Manorro - continuó Federico- para ver cómo se puede encarar el problema de la nocturnidad. Lamberti estaba sabiendo de la realización de la fiesta de este fin de semana. Lo podría haber blanqueado en ese encuentro. Siento que el delegado nos está tomando el pelo y a eso no lo vamos a permitir”.

“Si llega a pasar algo, el primer responsable es el intendente. Se lo estamos diciendo: no se puede habilitar una fiesta pegado a la ruta 73. Si eso pasa, es una locura total” - finalizó.