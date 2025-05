Elgart: “La Dirección de Productividad y Sustentabilidad y la Dirección de Estrategias Productivas buscan articular todos los sectores”

En una nota publicada este miércoles en Vía Tres Arroyos, el concejal del Movimiento Vecinal, Mariano Hernández, ex Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos, expresó su malestar por un Proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo Municipal donde se buscaría disolver o transformar en dos Direcciones, la actual Secretaría de Desarrollo Económico, lo cual desde su visión, sería “desjerarquizar esa área sin ningún tipo de lógica”.

Según información a la que accedió Vía Tres Arroyos el Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal apuntaría a la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología para reemplazarla por dos Direcciones las cuales serían la Dirección de Productividad Sustentabilidad y la Dirección de Estrategias Productivas.

Al respecto el concejal de Unión por la Patria, Facundo Elgart, dio detalles del Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal y explicó por qué se ha tomado esta decisión

“Desde nuestro espacio siempre dijimos que íbamos a respetar y a continuar lo que estaba bien y lo que nosotros veíamos que tenía dificultades o no daba soluciones, tratar de cambiarlo. Ese es el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Producción”.

“Nosotros vemos que esa Secretaría no estaba funcionando, no había funcionado con diferentes secretarios, que desde el Municipio no había un impulso hacia la producción. Alambrar un terreno en Copetonas y que le pongan próximo Parque Industrial y cuando vamos a los papeles ni siquiera estaba subdividido y no había absolutamente nada, me parece que ese no era el camino”.

“Lo que se trata de hacer ahora es innovar con una Dirección de Producción y Sustentabilidad y una Dirección de Estrategia Productiva que planifique todo este sector”.

“Para explicarlo fácil: Necesitamos saber qué carreras vamos a traer al Cresta pensando en la necesidad de la población y articulando con las demás direcciones. Esta visión estratégica nos va a permitir que, primero la cabeza de todo esto sea el intendente y segundo que apostemos, no solo la producción, sino también al turismo, y a darle impulso al Parque Industrial”.

“Recordemos que al Parque Industrial hacía dos años por una cuestión de salud, no estaba yendo la coordinación. Nosotros tenemos un coordinador que va todo el tiempo, que está trabajando junto al empresario. Vinimos para eso, para corregir lo que lo que nos parece que había que corregir”.

VTA: El concejal Hernández hizo referencia a que no había una comunicación fluida entre los industriales y el Municipio

“De ninguna manera. En eso está equivocado. Lo que nosotros vimos es que se probó con una Secretaría y un secretario, el cual no estuvo a la altura de lo que pensamos nosotros como proyección para Tres Arroyos y por eso es que tratamos de innovar”.

Consultado sobre cuál es el defecto que tiene la Secretaría de Producción que lleva al Ejecutivo a cambiar el organigrama por dos Direcciones, Elgart explicó:

“Primero, el tema de la articulación entre lo que es el turismo, Parque Industrial, Cresta, y la Secretaría de Empleo. Lo que vimos es que estaba todo desarticulado y cada uno era como una oficina y un ente aparte. Quien va a comandar estas nuevas Direcciones para darle jerarquía es el intendente.

“La Dirección de Producción y Sustentabilidad tiene que ver con todo lo que es el área productiva y programática y la Dirección de Estrategias Productivas estará a cargo de todo lo que es la planificación a futuro que como mencioné, tiene que ver con abarcar desde el turismo hasta las carreras que se dictan en Cresta”.

VTA:¿Cuál es la situación del Parque Industrial en la actualidad?

En el Parque Industrial teníamos un problema bastante grande con el tema de la subdivisión de los terrenos, que es lo que se está reorganizando y tratando de impulsar para dar un ordenamiento en el Parque Industrial. Teníamos un gran problema de lo que son escrituras y terrenos. A partir de eso, buscamos un ordenamiento y planificación a partir de la creación de estas direcciones que son para impulsar el la producción en Tres Arroyos.

Para cerrar este tema Facundo Elgart adelantó que ya hay gente que el Ejecutivo Municipal evalúa para ocupar estas nuevas Direcciones, si es que el Proyecto de Ordenanza se convierte en ley cuando sea presentado en el recinto. Por una cuestión administrativa si bien es decisión del Ejecutivo organizar las áreas del ejecutivo, también necesita la anuencia del Concejo Deliberante.

“Hay una fragmentación importante en lo que es la oposición”

Consultado sobre las próximas elecciones legislativas el concejal Elgart dio sus impresiones sobre el escenario que se avecina en Tres Arroyos y habló de una oposición falta de propuestas y lejos de las necesidades de la gente.

“Es un año atípico. En los años electorales en los Concejos Deliberante se pone todo un poquito más “áspero” y todo cuesta un poquito más porque en vez de valorizar los intereses de los vecinos, empiezan las mezquindades políticas que lamentablemente no ayudan a resolver ciertas cuestiones o ciertos problemas”.

“Me parece que hay una fragmentación importante en la oposición, falto de propuestas y lejos de las necesidades de la gente. Me parece que está muy disgregada, y peleando por ver quién ocupa cada lugar dentro del poder político y esas no son las necesidades de la gente en la actualidad que necesitan solucionar sus problemas de base. Nosotros dentro del peronismo tratamos de ser el lugar que ocupa ese espacio”.

Sobre las versiones que indican que Carlos Sánchez participaría en una lista del PJ como legislador nacional, Elgart indicó:

“Es un rumor y sobre los rumores puede haber miles de especulaciones. Nosotros hemos tenido una posición contraria a quien fue el ex intendente y si está la posibilidad, el peronismo debería evaluar qué hacer con esa posibilidad, por ahora es todo subjetivo porque es un rumor".

Con respecto a la lista peronista y las varias facciones dentro del partido, el concejal indicó:

“No son ni más ni menos que otras disputas políticas sobre sobre diferentes sectores del peronismo. Nosotros creo que hoy estamos en el comienzo de un trabajo que pensamos a largo plazo en el Ejecutivo local y me parece que estamos centrados en eso, después el tema de cómo se conformará las listas con los diferentes sectores quedará para más adelante cuando venga el cierre".