Mariano Hernández: “Hace meses que no hay un Secretario de Desarrollo Económico, hay un proyecto del Ejecutivo para desjerarquizar la Secretaría de Producción”

El concejal del Movimiento Vecinal, Mariano Hernández, ex Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos, dialogó con Vía y, entre otras cuestiones expresó su malestar por un Proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo Municipal donde se buscaría disolver o transformar en dos Direcciones, la actual Secretaría de Desarrollo Económico.

Iniciamos la charla consultándole por su actual rol dentro del Concejo Deliberante y al respecto mencionó:

“El vecinalismo está transitando una reconversión, la cual el año pasado fue mucho más dura para nosotros y entiendo que para la nueva comisión del Movimiento Vecinal también. Yo tengo muy en claro que no quiero ser la oposición que yo sufrí, no desde mi rol en Copetonas o en la Secretaría de Producción, pero si veía de la oposición y eran cosas que me molestaban, esa oposición de quejarse por todo de “poner palos en la rueda”

“Ahora estando adentro del Legislativo, lo que tratamos de hacer es analizar cada propuesta que llega, ver si están prolijas, sumarle la parte de control a cada Ordenanza, a cada proyecto que tenga el Ejecutivo, tranquilizar un poco las urgencias, y tratar de estar a la altura de una oposición que tengan los pies en la tierra. Venir de la gestión es una experiencia riquísima para un legislador”.

“A veces trato de ponerme en el lugar del intendente de haber sido toda la vida oposición, y creo que el día que termine su mandato seguramente piense, o quiero creer que pensará muy distinto a lo que pensaba cuando era oposición”.

“Ser oposición, si uno quisiera molestar, es una situación muy cómoda, porque yo ante un conflicto que tengan ustedes dos, les puedo dar la razón a los dos y puedo decir, ‘Qué barbaridad, este Ejecutivo, que no escucha a la gente’. Ahora, cuando vos estás en el Ejecutivo tenés que decidir. Y esa decisión va a tener seguramente un beneficiado y un enojado y eso es gobernar, eso es tomar decisiones”.

“En muchas de las decisiones que tomó el ejecutivo el año pasado, nosotros desde el bloque y habiendo estado mucho tiempo cerca de personalidades como Carlos (Sánchez) a la cabeza, decíamos, ‘Esto si estuviera Carlos, esto no hubiera llegado ni de casualidad acá’ porque Carlos sabía que las cosas hay que hacerlas y cuándo hay que hacerlas y porque también tenía un cuero político que se lo ha dado tantos años de gestión”.

“Si nos pasamos elevando notas a Provincia, a ver si podemos cortar el pasto de una banquina, si podemos hacer el Polideportivo, si podemos hacer el campo universitario, nada estaría hecho. Se hace con decisión de hacerlo y después vemos cómo lo vamos acomodando”.

Mariano Hernández recorrió el Parque Industrial de Tres Arroyos

Sobre la actual participación de Carlos Sánchez en el Movimiento Vecinal, Hernández expresó:

“Desconozco cuál es su verdadera situación. Sé que estaba armando algo paralelamente convocando gente y eso entiendo que hoy está medio desactivado. Creo que hizo mucho ruido este comentario de que Carlos iba como legislador provincial por otro espacio del PJ o Unión por la Patria, yo he hablado personalmente con Carlos, pero me dice que en concreto nunca hubo nada. Entiendo que si hay alguien que tiene caudal político en el vecinalismo es Carlos Sánchez”.

“Si me apurás y me preguntás cómo lo veo como legislador provincial, me lo imagino andando entre los Ministerios, porque tiene capacidad de gestión y tiene una muy buena relación con el actual gobernador Kicillof. Eso se da porque la trayectoria de lo que ha hecho Carlos acá es muy importante, no tenemos que dejar pasar de vista eso. Cualquier persona que venía acá de cualquier ámbito político no podía dejar de sorprenderse de lo que es Tres Arroyos”.

“Es ingrato decir que a Carlos Sánchez no le importaba las localidades”

VTA: Algo que se le criticó a Carlos Sánchez o al Movimiento Vecinal es que o tenía en cuenta a las localidades. Vos que venís de Copetonas ¿crees que eran pertinentes esas críticas?

“No. Te lo puedo decir yo y te lo puede decir la generación que me antecedió como mi padre, que estuvo siempre en la en las comisiones de fomento participando. Las localidades tenían un olvido real. El Vecinalismo les llevó cosas trascendentales, por ejemplo agua corriente, gas en red, salud”.

“Yo era chico, y en la sala de Copetonas había un médico, una enfermera que hacía de limpieza, de administrativa, hacía de todo, y un chofer a ad honorem que después se municipalizó. Cuando me fui de la delegación de Copetonas en la sala había ocho personas: dos médicos, dos enfermeros, dos ambulancieros, un personal administrativo y uno de limpieza”.

“No hace mucho el intendente Pablo Graté estuvo en Copetonas e inauguraron una un tubo más para agrandar la red de gas. Buenísimo, pero la red de gas la hicimos nosotros: el salto grande de calidad en las localidades lo dio el vecinalismo. Carlos Sánchez no se merece esa crítica porque tiraba para las localidades. Cuando a mí se me puso el “berretín” de hacer ese parquecito industrial allá en Copetonas, Carlos me dio el aval para hacer lo que quiera, no solamente con ese en ese tema, sino en lo que se me ocurría”.

Mariano Hernández asumió como secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Tres Arroyos

VTA: Mencionaste el parquecito y obviamente que se me viene a la cabeza el Parque Industrial, un lugar por el cual el vecinalismo hizo mucho, como también lo hizo por la producción en Tres Arroyos, ¿Cómo ves esa parte en la actualidad?

“Pasamos de tener un Parque Industrial con dos empresas, a tener 160 hectáreas todo vendido, el crecimiento del Parque Industrial de Tres Arroyos es exponencial. Ahora tenemos subsecretario de transporte y no tenemos transporte y no vamos a tener un secretario de Desarrollo Económico”.

“Yo recibo los comentarios de los industriales por el abandono de la comunicación diaria que tenían con la municipalidad, la falta de relación. Hace varios meses que no hay un Secretario de Desarrollo Económico. Hay un proyecto del Ejecutivo de bajarla de categoría, pasaría a dos direcciones, lo cual yo lo considero como un error para mí hasta político”.

Según información a la que accedió Vía Tres Arroyos el Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal apuntaría a la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología para reemplazarla por dos direcciones las cuales serían la Dirección de Productividad Sustentabilidad y la Dirección de Estrategias Productivas.

Consultado por esta cuestión, Hernández expresó que sí, que efectivamente esos serían los nombres, y la idea del gobierno municipal pero sentenció: “nos llegó el proyecto, falta decir de qué se encargaría cada dirección, algo bastante básico para el tratamiento del proyecto”.

“Primeramente fue Oficina de Empleo, luego Oficina de Producción; después pasó a Dirección, después pasó Secretaría y eso fue lo que acompañó el crecimiento comercial e industrial de Tres Arroyos. Desjerarquizarla no tiene ninguna lógica”.

“El organigrama de un municipio lo decide el intendente, es potestad de él, lo puede cambiar. Acá lo acercan como Proyecto de Ordenanza para que según el oficialismo, el intendente tenga un organigrama avalado por el Consejo Deliberante, que dicen que nosotros no teníamos. Pero, si anda bien, ¿para qué lo tocamos? Ahorro no es. Un secretario para las arcas de la municipalidad es un poquito más barato que dos directores. Pero no cambia el presupuesto eso. Lo que parece es que ayuda mucho al verticalismo, porque nosotros vemos el dibujo del organigrama y sigue sumando poder la figura del intendente”.

Con respecto a las próximas elecciones Mariano Hernández expresó:

“Federico Balbuena, el presidente de la Comisión es el que se está encargando de los nombres para la próxima elección. En este grupo que se presentó anoche, se puso énfasis en la renovación, hubo varias caras nuevas, algunos ex funcionarios jóvenes, yo en lo personal no tengo nombres”.

“Hay mucha gente que no está en el ámbito político, que tiene más para perder que para ganar por la exposición o por un montón de cosas, que siente que el vecinalismo y yo también lo creo así, es una opción de gente donde podemos convivir distintas ideologías dentro de un mismo espacio político porque solamente hablamos de lo local y nos interesa lo local”.

“Hay una transición que ahora tenemos que recorrer sin la figura de Carlos Sánchez, porque el Movimiento Vecinal está asociado en la calle con Carlos Sánchez, una foto electoral sin Carlos es un desafío, en algún momento hay que cortar, pero en lo personal creo que para transitar esta transición es necesaria la figura de Sánchez”.