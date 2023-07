Elecciones 2023 Tres Arroyos: Rocío Liebana, “Con cualquier problemática, la cercanía con la gente es fundamental”

A tres semanas de las PASO que definirá los candidatos a intendente de Tres Arroyos de cara a las elecciones generales de 2023, Vía Tres Arroyos dialogó con Rocío Liebana, precandidata a concejal de Compromiso Vecinal.

Liebana es Docente y Abogada especializada en violencia intrafamiliar por razones de género. Desde el 2010 trabaja en el Grupo Construyendo, una ONG dedicada a tratar casos de violencia de género. Como docente se desempeña desde el 2009 en diferentes establecimientos educativos secundarios.

Sin lugar a dudas, es un referente en su especialidad y su compromiso, ya demostrado, la impulsó a dar un paso más para involucrarse de lleno en la política.

“Después de tantos años de trabajar desde otros espacios, estoy muy contenta y entusiasmada con esta posibilidad – comentó Liebana para iniciar la charla con Vía Tres Arroyos.

“Creo que desde el Concejo Deliberante se pueden implementar o al menos tratar de implementar, todo aquello que, desde otros espacios, no se podía porque no teníamos el alcance. Yo vengo trabajando hace muchos años en algunas necesidades y mantengo la idea de seguir estando en contacto con la gente. Ser concejal no debe significar estar solamente sentada en una banca”.

Rocío Liebana, precandidata a concejal de Compromiso Vecinal Foto: Prensa Compromiso Vecinal

VTA: Estimo que trabajar en instituciones como Construyendo te da una mirada diferente de la realidad o es una experiencia que se puede volcar en un trabajo Legislativo.

“Así es. Pertenecer a una ONG como Construyendo me permitió no solo conocer otras instituciones, sino también, trabajar de manera articulada con otros organismos en casos de violencia de género”.

“Como profesora en escuelas secundarias, aprendí también, a trabajar en equipo y a trabajar pensando en el otro. Creo que todo ese trabajo que hago dentro del ámbito público y privado me fortaleció, por eso cuando Claudia Cittadino me llamó lo viví como una oportunidad para aprovechar, porque desde otro lugar se pueden fortalecer las cosas y hacer siempre un poquito más”.

VTA: La violencia de género o las situaciones de violencia dentro del ámbito familiar es tu especialidad, ¿cómo ves la situación, que hay que cambiar en Tres Arroyos?

“Me parece que en Tres Arroyos se está haciendo un trabajo muy bueno con respecto a la violencia de género, pero falta trabajar en la visibilización y el compromiso; eso es trabajo del Estado. El compromiso como ciudadano puede estar, pero tiene que haber un compromiso del Estado para visibilizar más”.

“Me parece muy interesante que la Municipalidad esté llevando adelante lo de la Ley Micaela que es un programa a nivel nacional. Eso es muy importante, pero, sin embargo, hay mucha gente que desconoce el tema y mucha otra que no quiere hacer la capacitación; entonces ahí hay una resistencia”.

“Después de muchos años de trabajo, creemos que todo está muy aceitado pero la realidad indica que no, porque nos encontramos con estas resistencias de los propios trabajadores del Estado que no quieren hacer una capacitación con perspectivas de género para poder acompañar a quien está sufriendo una situación de violencia, que puede ser una compañera que necesite contención”.

Rocío Liebana, precandidata a concejal de Compromiso Vecinal Foto: Prensa Compromiso Vecinal

VTA: ¿Por dónde pasa, entonces, esa llegada que se necesita?

“Yo creo y estoy convencida que con cualquier problemática, la cercanía con la gente es fundamental”.

“Tres Arroyos ha crecido mucho, hay un montón de avances. Hay un montón de obras que se hicieron y que podemos aprovechar todos los ciudadanos. Pero también me parece que hay que pensar en este crecimiento desde otro lugar. Las necesidades sociales son una cosa y las necesidades de lo cotidiano son otras”.

“No toda la ciudadanía puede llegar al centro de la ciudad. Tenemos que acercar las instituciones a los barrios, El Anses, la Afip, los juzgados, la Defensoría Oficial, los consultorios gratuitos; encontrar la manera de que esas instituciones lleguen a los barrios”.

VTA: ¿Cómo ves la campaña?

“Cuando Claudia me convocó lo primero que le dije es que me daba un poco de miedo la exposición y todo esto de la maldad que puede surgir en las redes o en los debates, pero entendí que esas cosas son inevitables y que son parte del juego. Creo que todos estamos trabajando en pos de lo mismo de transmitirle a los tresarroyenses que voten a conciencia”.

“Yo estoy tranquila de todo mi trabajo y de mi comportamiento como ciudadana de Tres Arroyos por eso decidí involucrarme. Somos un grupo con mucha energía. Claudia y todo su equipo nos hace sentir súper cómodos. Nos contienen y nos enseñan continuamente”.

“La campaña está linda y es honesta. Cada espacio está trabajando e intenta impulsar sus ideas, mostrándole al vecino lo que tiene para proponer”.

VTA: ¿Qué le dirías a la gente?

“Que confíe en la lista de Claudia Cittadino. Somos un grupo de laburadores que queremos lo mejor para todos los tresarroyenses, que vamos a continuar con el trabajo que hizo hasta aquí el intendente Carlos Sánchez, y vamos a plasmar las nuevas ideas que tenemos”.