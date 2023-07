Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Dialogamos con Diego “chino” Benítez precandidato a concejal de Compromiso Vecinal

Diego “Chino” Benítez es precandidato a concejal de Compromiso Vecinal el espacio que lidera Claudia Cittadino de cara a las elecciones 2023. Ocupa el 5to lugar de la lista.

Diego es comerciante, dueño de la Forrajería Somos Familia y desde hace nueve años trabaja en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos, en la actualidad como coordinador.

Está casado y tiene 2 hijos.

Experiencia dentro del Movimiento Vecinal no le falta, como tampoco le falta el contacto con la gente que, ya sea por su labor como comerciante o por su posición dentro de la Municipalidad, disfruta casi a diario.

“Siempre tuve contacto con la gente no solamente Ahora que soy candidato”, indica Benítez para iniciar la charla con Vía Tres Arroyos donde también nos relató su camino para llegar a ser precandidato a concejal.

“Tengo 52 años, trabajo desde los 13 años. Sé lo que es el trabajo y el sacrificio. Hace muchos años que vengo trabajando para el Movimiento Vecinal y vengo cubriendo etapas. En un momento me llegó la posibilidad de trabajar como coordinador de la Dirección de Deportes. En más de una ocasión se me cruzó la idea de ser concejal, por eso cuando me llamó Claudia, nos juntamos a charlar mano a mano, escuché su propuesta y le dije automáticamente que sí, porque tenía ganas de estar, de seguir colaborando e involucrándome en lo que haga falta”.

No se tomó su candidatura a la ligera. Desde que asumió el compromiso de ser precandidato a concejal, pregunta, se asesora y se informa sobre los trabajos de otras áreas municipales.

“La gente me para por la calle, me pregunta cosas y yo tengo que saber que responderles” – indicó al respecto.

Diego “Chino” Benítez, precandidato a concejal de Compromiso Vecinal Foto: Prensa CV

Sobre deportes sabe, y mucho. Vía Tres Arroyos hizo hincapié en esa área en especial y Benítez respondió:

“Desde que está Guillermo en el área de Deporte ha cambiado muchísimo. Hoy la Dirección tiene más de 14 programas activos que incluye barrios, clubes, instituciones etc. Ese creo que es el camino, hay que seguir apuntando a trabajar en los barrios, que vuelvan los potreros, como se dice.

“Tenemos propuestas ya presentadas y que se están realizando como por ejemplo, en el Polo Educativo – Deportivo con las canchas de fútbol 5, 9 y 11; la cancha profesional de Rugby, los dos playones deportivos que se suman la cancha de Hockey sobre Césped que ya está terminada, más la idea de hacer una cancha de Skateboard”.

“Ahora, si me preguntás cual es el proyecto más ansiado por mí, y por la Dirección de Deportes, es la Pileta Municipal.”

VTA: Siempre que se habla de deportes se habla del transporte, de la necesidad que los chicos que nos representan tengan la posibilidad de trasladarse y que ese servicio esté a disposición de los clubes o de los colegios, ¿Qué opinión tenés al respecto?

“Es muy difícil el tema del transporte para Tres Arroyos por la cantidad de habitantes que tenemos. Para ciudades como Suarez o Chaves que tienen mucho menos cantidad de habitantes, quizás les resulte más fácil. Para Tres Arroyos se estarían necesitando 30 o 40 combis para abarcar, no solo lo deportivo, sino también las disciplinas culturales. Sería un costo importante que se podría utilizar para otra necesidad. Aclaro que esto es una opinión personal, muy mía”.

VTA: Y la campaña ¿por qué carriles circula en estos momentos?

“Estamos recorriendo mucho los barrios y acompañando a Claudia, para escuchar a la gente y explicarle lo que queremos hacer y que existen cosas que lleva tiempo realizar”.

“Somos un gran grupo liderado por Claudia a quien admiro por la fuerza y la capacidad que tiene para hacer todo. Conocía a varios de los integrantes de la lista, al resto lo fui conociendo y es un grupo espectacular, con una energía tremenda, con ganas de ir para adelante y de apoyar este proyecto”.

VTA: Esta campaña y la de muchos partidos se está basando mucho en eso, no tanto en lo individual sino en lo grupal

“Es que el grupo es lo principal. Y en el nuestro, todos tenemos la idea de seguir transformando Tres Arroyos”.

“Los tresarroyenses quizás no nos damos cuenta porque estamos acá, pero la gente que viene de afuera se asombra con lo mucho que ha crecido Tres Arroyos en los últimos 20 años y de la mano de Carlos Sánchez. Este proyecto que él inicio hay que continuarlo, con ideas nuevas, con gente nueva y con todos los que quieran involucrarse en este proyecto”.

“El comité de Compromiso Vecinal (avenida San Martín 525) está abierto todos los días a partir de las 17:30. Ahí, quien quiera, puede encontrarnos para sacarse todas las inquietudes, para hacer todas las preguntas, para charlar y escucharlos. Todos aquellos que quieran acercarse son bienvenidos.”