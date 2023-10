Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Sánchez votó junto a sus hijos y por última vez como intendente

El intendente saliente, Carlos Sánchez, voto por última vez como jefe del Ejecutivo de Tres Arroyos en la Escuela Primaria Nº 4 Ubicada en avenida Rivadavia 512 pasadas las 10 horas.

Acompañado por sus hijos Patricia, Guillermo y Sabina (Faltó Graciela por motivos laborales) Sánchez recibió el cariño de los presentes y con su habitual amabilidad, saludó y dialogó con quienes se acercaron a saludarlo.

voto Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Sánchez visiblemente emocionado agradeció a la prensa por tantos años de acompañamiento a lo largo de toda su carrera política, luego indicó:

“Son sentimientos encontrados, por un lado feliz por poder entregar la posta y con un agradecimiento inmenso a todos los vecinos de Tres Arroyos que me han favorecido con el voto durante 20 años. Por otro lado no dejo de sentir algo de tristeza porque uno con los años aprende a querer a su ciudad, al Municipio, a querer la responsabilidad que tiene que ejercer.”

“Voten con esperanza y entusiasmo. Hay que seguir haciendo el esfuerzo de seguir progresando. Acá nadie te regala nada y en este momento que nos toca vivir nos está exigiendo un esfuerzo a todos, con paciencia e ingenio”.

“A mi familia es a quien más le debo por mis falta de tiempo y dedicación, por llevar adelante esta responsabilidad. Hoy mis hijos me acompañan en este momento tan especial de mi vida”.

“Estoy también muy feliz que haya sido Claudia Cittadino quien haya tomado la posta. Tenemos un gran equipo, con gente nueva y con experiencia. Seguramente harán una gran elección”.

“No quiero pensar mucho después del 10 de diciembre. Voy a acompañar desde afuera, seguro, pero nada más que eso. La idea es retirarme”.

“He hecho todo lo que he podido, no he especulado en nada ni he sido mezquino. Todos los días hice todo lo que estuvo a mi alcance. Seguramente han quedado muchas cosas por hacer, que no he podido o no he sabido y pido disculpas por eso, pero quiero que sepan que puse de mí, todo lo que tenia para dar.”

