Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Martin Legarreta de Libres del Sur presentó su lista

Este jueves, el precandidato a intendente de Tres Arroyos en las elecciones 2023 por Libres del Sur, Martín Legarreta presentó oficialmente la lista de precandidatos que lo acompañaran en las PASO.

En el acto estuvieron presentes la precandidata a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Silvia Saravia, el precandidato a vicegobernador, Rodrigo Hernández; Ana Andreoni, precandidata a senadora provincial y Leonardo Jerez, precandidato a senador provincial.

Con respecto a la presentación de la lista y las expectativas para las elecciones 2023 en Tres Arroyos, Legarreta indicó:

“Nuestras expectativas siempre son las mejores. Nuestro trabajo es unir las distancias, y tenemos gente de todas las localidades. Somos trabajadores, sabemos de dónde venimos y a donde vamos para defender los intereses de los que menos tienen”.

“Fuimos los primeros en presentar nuestra lista completa, sin pelearnos con nadie. Queremos demostrarle a la gente de Tres Arroyos que somos lo nuevo y que podemos” – cerró Legarreta.

Gustavo Pulti precandidato a Diputado Nacional del frente Vamos con Vos visitó Tres Arroyos

Luego tomó la palabra la precandidata a gobernadora Silvia Saravia y expresó:

“Cada localidad que vamos recorriendo nos encontramos que hay mucha expectativa en las opciones que estamos proponiendo. Lamentablemente vemos una dirigencia política que está discutiendo cuestiones bastante alejadas de lo que nos pasa a las personas comunes que trabajamos, que vivimos, que vamos al hospital público, que mandamos a nuestros hijos a la Escuela Pública; y vemos el olvido, el desdén que hay sobre lo que nos pasa a todos los que habitamos esta provincia”.

“El gobierno de Kicillof es igual o peor al de Alberto Fernández”

La precandidata a gobernadora por Libres del Sur, continuando con su exposición apuntó fuertemente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff.

“Tenemos un gobierno como el de Kiciloff, que si no es igual, es peor a lo que está pasando con Alberto Fernández. Tenemos una provincia muy rica, tenemos recursos naturales de distinto tipo que están pensados para enriquecer a un pequeño sector, mientras que el conjunto de la población o la mayor parte de la población está cada vez peor y esto porque se deriva se deterioran los ingresos”. La mitad de los pobres de todo el país los tiene Buenos Aires”.

“Ese nivel de Injusticia muestra claramente que la dirigencia política no está preocupada por lo que nos pasa, sino que está preocupada, muchas veces, por sostenerse en los cargos o por debatir cuestiones que hacen a sus propios niveles de vida”.

“Percibimos el enojo, la bronca y la falta de ganas de ir a votar porque, evidentemente, esta conducta de la dirigencia política que nos gobierna, ha dejado a un sector muy importante la población en esta en esa situación.

Y continuó: “A cada lugar que voy de la provincia, la salud es uno de los temas principales y Tres Arroyos no es la excepción, o porque funciona mal el primer nivel de atención, o no llega a la medicación o no hay reconocimiento para los empleados municipales que están afectados al sistema de salud. Se les echa la culpa a los a los profesionales de salud porque no vienen a trabajar. Bueno, veamos, cuánto se les paga, veamos las condiciones de trabajo, etc”.

“La dirigencia está muy acostumbrada a echarnos la culpa a la población de lo que nos pasa cuando en realidad ellos deberían hacerse cargo y en ese sentido tenemos una muy buena recepción con nuestras propuestas”.

“Por eso les decimos a todos aquellos que no tienen ganas de ir a votar que, quien no vota, le está dejando el camino libre a quienes hoy nos gobiernan para que nos sigan gobernando. Hay que echarlos con los votos”.

Martin Legarreta de Libres del Sur presentó su lista Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Tenemos las propuestas para la gente que trabaja”

Luego Saravia se refirió a las propuestas de Libres del Sur:

“Libres del Sur tienen las propuestas que tienen que ver con dar respuesta a lo que nos pasa a todos los días, para que los que trabajamos, podamos vivir tranquilos, podamos ganar lo suficiente, no para tener lujos, sino para poder acceder a una vivienda, para poder tener salud y educación de calidad, y para poder comer cosas que hoy parece un privilegio”.

Consultada sobre las medidas a tomar en caso de ser gobierno, Saravia indicó:

“Con respecto del sistema de salud, hay que jerarquizar a los empleados municipales. Esto significa que todos los profesionales que estén fundamentalmente en la atención primaria cobren bien y que después además haya participación de los usuarios de sus servicios. Que se les consulte si los trataron bien, si les otorgaron los turnos, si les dieron la medicación”.

“Para nosotros todas las políticas públicas tienen que tener la participación ciudadana”.

“Nos pasa con la seguridad también, todos la población sabe dónde están los problemas; ¿por qué no se abre a la participación de la población para que sepan dónde está el Mapa del Delito o cuáles son las principales dificultades que hay?”

“La participación ciudadana es uno de los valores principales, el otro es la solidaridad. No tenemos solamente que estar pensando en los sectores que tienen mayor visibilidad. Por eso en nuestras listas, vamos a tener integrantes de esas localidades porque creemos que es una de las voces que hay que hacer visibles”.

El protagonismo de las mujeres se hace sentir

Silvia Saravia hizo también referencia a la participación cada vez más protagonista de mujeres en los espacios políticos y en la sociedad en general.

“Es muy importante que no figuremos ni como acompañantes ni como familiares de… sino que nuestro rol y nuestro protagonismo sea parte de la convocatoria que hacemos a las millones de mujeres que hay en nuestro país a que efectivamente podamos hacer escuchar nuestras voces”.

“Nosotros hemos sido muy críticas, por ejemplo, con el ministerio de las mujeres porque creemos que es importante que haya políticas públicas que nos tengan en cuenta y que hagan justicia en muchos casos, pero cuando esos ministerios son formales o efectivamente no tienen los recursos suficientes o no han logrado llegar a dar las respuestas que efectivamente necesitamos, bueno, esos relatos terminan siendo vaciados de contenido. Nosotras queremos que todo por lo que hemos luchado, se haga realidad. No queremos que se tome solo como un discurso”.

“Tenemos que lograr resolver las cuestiones cotidianas que nos afectan a las mujeres y en ese sentido, todo lo que es el sistema de cuidados o todo lo que tiene que ver con el sistema educativo está muy lejos de darnos respuestas, porque con el relato no alcanza” – finalizó Saravia.

La lista de Libres del Sur

Intendente: Martín Legarreta

Precandidato a concejal titular

Mabel Fontana

Juan Leguizamón

Laura López

Alejandro Bossio

Rocío Di Rocco

Antonio Almirón

María Martiarena

Jorge De Luca

Brenda Chilindrón

Precandidato a concejal suplente

Roberto Duarte

María Florencia Escudero

Mario Pavia

Karen Gutiérrez

Pablo Morán

María Ester Taboada

Precandidato a consejero escolar titular

Santiago Finamore

Magali Leguizamón

Luciano Martiarena

Precandidato a consejero escolar suplente