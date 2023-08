Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Las últimas cinco a Pablo Garate

Vía Tres Arroyos le realizó las mismas cinco preguntas a los principales candidatos de las elecciones 2023. No hubo repreguntas ni condicionantes de ningún tipo. Cada precandidato respondió a su manera, sin límites, condicionamientos o pautas de extensión en las respuestas.

Pablo Garate es precandidato a intendente de Tres Arroyos por Unión por la Patria en las elecciones 2023 y número puesto, por presentar lista única, para luchar por el sillón de Rivadavia 1 en las elecciones generales del mes de octubre.

Es, sin duda, un político de raza y el máximo referente del peronismo en Tres Arroyos. Conoce la ciudad y sus problemas y eso lo vuelve verborrágico a la hora de responder preguntas. Puede ejemplificar, puede desarrollar, puede salir y volver del tema en cuestión en cada una de sus respuestas, producto del conocimiento que tiene sobre lo que acontece en la ciudad.

Estas son las cinco preguntas de Vía Tres Arroyos para Pablo Garate.

1) ¿Qué propuesta podría mencionar por fuera de las presentadas en campaña?

“Nuestro espacio habló de muchas propuestas. Uno de los temas abordados y que más me preocupa es el tema vivienda”.

“Tenemos cuatro propuestas muy concretas con respecto a ese tema: la primera un plan de acceso a lotes para que familias jóvenes puedan acceder a un terreno que le permita construir su vida. Esa es una de las problemáticas más importantes porque el Municipio tiene los lotes pero no los pone a disposición de los vecinos”.

“El segundo programa es el mejoramiento habitacional. Hay muchos vecinos y vecinas que todavía viven en sus casas en condiciones sociales muy precarias y nosotros lo que planteamos es, con un esfuerzo compartido entre el municipio y las personas o familias que viven allí, mejorar su vivienda”.

“También planteamos planes de vivienda para aquellas familias que tienen un empleo formal y pueden pagar una cuota, hay ejemplos de este tipo en muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Carlos Casares. Por último con respecto al tema viviendas, acceso a la vivienda en condiciones sociales que tienen que ver con aquel que no puede pagar pero que tenga una urgencia habitacional”.

“Todo esto se puede hacer si el Municipio de Tres Arroyos reordena su presupuesto para tener un Fondo de Vivienda”.

“El tema de los alquileres también es un tema que me preocupa mucho y que hay que abordarlo con urgencia. Me he encontrado con trabajadores formales que lo primero que me dicen es que no pueden pagar el alquiler”.

Pablo Garate viajó a Chaves y se interiorizó en el servicio de transporte de la localidad Foto: Prensa UxP

2) De todos los recorridos y visitas que realizaron, mencioné las dos cosas que más le llamaron la atención.

“El reclamo sobre el agua corriente es un reclamo de todos los vecinos, los del Centro de Tres Arroyos que no tienen presión en el verano y muchas veces tampoco en invierno, y lo de los barrios”.

“Tenemos la satisfacción que el Gobernador de la provincia de Buenos Aires nos haya dado la posibilidad de hacer una obra de agua corriente en Tres Arroyos que debería haber hecho el municipio. No soy técnico para saber si será la solución definitiva pero si sé que le solucionará el problema a muchos vecinos y que, en 20 años de vecinalismo debería haberse hecho”.

“En términos generales el reclamo de los distintos barrios es por la falta de algún servicio: cloacas, agua, gas. El problema es que el municipio está haciendo la obra que el municipio quiere y no la que el vecino necesita. Ese es un dato de la realidad. Hay que trabajar en una gestión que escuche las necesidades de los vecinos, que la prioridad sea la obra que los vecinos reclaman y no otra”.

3) ¿Qué piensa sobre el Área de Turismo y el Área de la Cultura en Tres Arroyos?

“Para el Turismo, la Cultura y sumo el Deporte, la realidad es que no hay una política municipal para cada una de esas áreas”.

“En cultura se profundiza muchísimo más. Hay un abandono de todos los actores culturales, creativos e innovadores que tenemos en Tres Arroyos. La nuestra es una ciudad con una gran movida cultural pero es autónoma, no es acompañada por el municipio. Nadie trabaja en una agenda cultural. Hay que sentarse a hablar con todos los actores culturales porque tenemos una riqueza muy fuerte que no está siendo aprovechada ni acompañada por el municipio”.

“Con el deporte ocurre algo parecido, con la única diferencia que los clubes tienen subsidios pero es necesaria una política deportiva para trabajar en conjunto con los clubes en su infraestructura. Eso beneficiaría a muchos chicos que usan los clubes como segunda casa”.

“Hay que trabajar en un proyecto deportivo que comience en la iniciación deportiva y que termine con la alta competencia, falta apoyo y desarrollo para el deporte de Alto Rendimiento. Hay que escuchar a los dirigentes deportivos, hay una enorme capacidad en ellos y una enorme trabajo social que puede incorporarse a la política municipal”.

“En turismo hay mucho por hacer. Tampoco veo que haya una política turística que aporte al desarrollo de las localidades balnearias o de las que no son balnearias pero que tienen turismo complementario. La propia ciudad cabecera de Tres Arroyos tienen muchas cosas para mostrar.”

Pablo Garate en Claromecó Foto: Prensa UxP

4) ¿Qué les diría a los jóvenes q votan por primera vez?

“Que vayan a votar porque nadie tiene que decidir por ellos. En Tres Arroyos vamos a elegir el intendente de los próximos cuatro años que reemplaza a un intendente que estuvo en el poder 20 años. Eso nos da la posibilidad de ser protagonista de la etapa que viene, del lograr un cambio y sumar a los jóvenes”

“Es cierto que la política se equivocó, que muchas veces no dio respuestas ni soluciones, pero para eso están ellos, para construir una política mejor. Por eso, nosotros trabajamos para las familias jóvenes, trabajamos en el primer empleo y en cuestiones de formación para los chicos que salen del secundario, trabajamos en proyectos que tienen que ver con relacionar la escuela secundaria con las Carreras Terciarias”.

5) ¿Por qué hay que votar a Unión por la Patria?

“Es la elección más importante de los últimos 20 años en Tres Arroyos. Los vecinos tienen votar a quien sientan que está mejor preparado, a quien tiene el mejor equipo y las mejores propuestas, el que dialoga con todos y trabaja permanentemente”.

“Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, nos preparamos. Por eso, cuando digo que el tema de la Guardia Pediátrica es solucionable, o el tema del transporte público interurbano o el de las combis, lo digo porque trabajamos en eso, nos preparamos para solucionarlo”.

“Les pido a los vecinos que me den la oportunidad. Estamos preparados para gobernar. Tres Arroyos está para más. Como decimos en nuestro slogan “Hay que animarse a más”, hay que animarse a dar ese saltito que nos permita construir sueños comunitarios”.