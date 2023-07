Elecciones 2023 en Tres Arroyos, Pablo Garate: “La política tiene que escuchar y no creer que es autosuficiente”

La carrera hacia el sillón mayor de Rivadavia 1 ya comenzó. Desde Unión por la Patria se trabaja con la tranquilidad que otorga haber presentado una lista de unidad. Pablo Garate ya es candidato a intendente de Tres Arroyos en las elecciones 2023, sin necesidad de preocuparse por las PASO.

El actual presidente del Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP), no inicia, sino que continúa con su recorrida por los diferentes barrios de Tres Arroyos, dialogando con los vecinos, tal cual es su costumbre.

“Lo que estamos haciendo en esta etapa es escuchar y dialogar mucho con las instituciones y los vecinos. Hay en ellos, muchas ideas de proyectos, muchos sueños, que nosotros debemos canalizar si nos toca ser gobierno y para eso nada mejor que escuchar”.

“La política primero tiene que escuchar, no creer que es autosuficiente, no creer que entiende todo, que sabe de todo. Cuando uno habla, por ejemplo, con los clubes, y ve que hay propuestas de una política deportiva, o cuando habla con los actores de la salud que entienden y tienen respuesta a las problemáticas o cuando vamos a los Barrios y la gente te dice que quisiera y necesita tal obra pública y no otra, eso clarifica.”

“Por eso, en esta primera etapa, decidimos tener mucho contacto, mucho diálogo y escuchar mucho a la gente y sus ideas. Por supuesto que tenemos equipos que se vienen preparando para las distintas áreas, pero eso será para la siguiente etapa”.

Pablo Garate, Garrido y Duchosal recorrieron Copetonas Foto: somos

Unión por la Patria en Tres Arroyos es el único espacio político, de los que tienen probabilidades de llegar a la intendencia, que presentó lista única. Pablo Garate es el candidato de unidad, lo cual ya lo instala en la contienda de octubre.

“Es verdad que eso nos da una tranquilidad, pero el día que decidí ser candidato a intendente, decidí pensar en cómo gobernar y cómo resolver los problemas porque hay una etapa que se termina”.

“El intendente actual decidió no ser candidato. Pasará a la historia como un intendente que estuvo 20 años elegido por los vecinos, pero eso da inicio a una nueva etapa en la que nosotros le decimos a la gente, que hay que animarse a hacer más cosas; a mejorar lo que no está bien y cuidar las que sí está correcto”.

“Tres Arroyos puede crecer más. Pero no se puede discutir, por ejemplo, sobre la Universidad solamente cuando hay elecciones. El 11 de diciembre, el que asuma tiene que convocar a todos los sectores y plantearles que conseguir la Universidad para Tres Arroyos tiene que ser un proyecto colectivo y no solo de un partido político”.

“Otro ejemplo es cómo logramos que el Parque Industrial entre a la cadena de valor de la revolución tecnológica en la que hoy se encuentra el sector agropecuario”.

“Tenemos que transformarlo en un Parque Industrial logístico ya sea por la ubicación que tiene con respecto a la ciudad de Buenos Aires, pero también enlazarlo con el puerto de Bahía Blanca, que es uno de los mejores puertos de la provincia de Buenos Aires y del país”.

“También pensar sin dudarlo, en Vaca Muerta. No estamos tan cerca como otros lugares, pero si en Bahía Blanca se están viendo esas cosas, nosotros también tenemos que animarnos a construir ese tipo de política pública, que no la va a hacer un solo intendente, sino el consenso de las distintas fuerzas y el acompañamiento comunitario de los vecinos y vecinas”.

Pablo Garate, candidato a intendente de Tres Arroyos Foto: Unión por la

Consultamos a Garate sobre las muchas obras iniciadas por esta administración y su continuidad ante un posible cambio de signo político en la intendencia de Tres Arroyos, y al respecto indicó:

“Tres Arroyos somos todos: quienes les toca gobernar ahora y a quienes les tocará gobernar el 11 de diciembre, que esperamos ser nosotros”.

“Somos todos vecinos de Tres Arroyos y queremos lo mejor para la ciudad. Las obras públicas que están previstas, los planes a más largo plazo que se están desarrollando, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, por eso hay que cumplirlos y cuidarlos”.

“A mí me encanta que haya un plan de pavimentación, pero me preocupa que no se cuiden las calles que están pavimentadas y hoy están en mal estado; o me preocupa que haya barrios de la ciudad que están pidiendo otro tipo de obra. Vos te cruzás con un vecino que no tiene gas y quiere tener gas, no otra cosa. El orden de prioridades que se les da a las obras tiene que ser de acuerdo con las necesidades del vecino”.

“Por supuesto acá hay proyectos estructurales de nuestro distrito que hay que mantenerlos y cuidarlo: Cresta, El Ente Vial etc”.

Y agrego sobre el tema: “Vuelvo al Parque Industrial para ejemplificar, tiene la participación indiscutible de todos los intendentes de la democracia y alguno anterior, que pusieron su granito de arena para su desarrollo, desde Foulkes que inició el proceso, pasando por Raúl Correa que lo profundizó; el gobierno de Ricci donde se empezaron a instalar las primeras empresas y se creó la Secretaría de Producción; luego lo realizado por los intendentes Aprile y Sánchez, donde el Parque Industrial tomó una dimensión que hoy es un ejemplo en toda la provincia. Eso es una política de Estado y el que viene lo tiene que continuar”.

“Continuarlo y mejorarlo. Ampliar, pensar un poco más allá. Necesitamos que el Parque Industrial tenga incubadoras como en el de Villa María, Córdoba”.

“Allí el Parque Industrial es una enorme incubadora de comercios o empresas incipientes que tienen que ver con el sector geográfico donde está Villa María. La infraestructura municipal da la oportunidad a empresarios que quieren empezar a hacer cosas, a dar los primeros pasos. También se puede trabajar en el autoempleo, podemos empezar a crear empresarios pequeños y medianos”.

“Hay un montón de gente que emprendiendo, empezaron en su casa y hoy tienen un comercio. Hay varios ejemplos muy claros sobre eso. El negocio de “La reina de las Tortafritas” empezó en su casa y hoy tiene seis personas trabajando con ella”.

Pablo Garate entregó subsidio al Club Alumni de Orense Foto: Frente Renovador Orense

“Otro tema en el cual tenemos que trabajar es en las Tasas Municipales. Creemos que mejorando la recaudación se pueden bajar las tasas municipales. Trabajando fuerte con un sector económico como es el sector comercial de Tres Arroyos que tiene una enorme dinámica, podamos incluso generar empleos y bajar un poquito las tasas”.

“Hablaba con los concejales hace unos días. Cada vez que el Consejo Deliberante no aumentó fuertemente las tasas, aumentó la recaudación, quiere decir que ahí hay un trabajo que se puede hacer, porque estamos pagando tasas más cara que otro distrito y si pagás una tasa municipal y en el centro de la ciudad, aún en invierno hay lugares donde no hay agua, vos decís ¿cuál es mi retribución por haber pagado el servicio?”

Sin duda alguna una necesidad inmediata para la ciudad es el transporte público, sobre ese tema el candidato a intendente indicó:

“Tres Arroyos necesita transporte público urbano. Estamos trabajando y lo vamos a hacer en consenso con las otras actividades del transporte es decir, con los taxistas y los remiseros, con una estrategia de transporte público que genere movilidad y accesibilidad a nuestros vecinos a los principales lugares donde la gente circula: Hospital, Parque Industrial, Escuelas de mayor concentración, a los organismos nacionales y provinciales”.

“Nosotros a diferencia de otros, venimos trabajando con el Ministerio de Transporte puntualmente sobre ese tema. Ya tenemos el proyecto de transporte interurbano con las localidades para que todas las localidades también puedan tener accesibilidad en términos educativos y en términos de salud, lo vamos a ir contando durante la campaña”.

“En los próximos días me voy a juntar con el intendente de Chaves ¿Cómo es posible que Chaves tenga combis y nosotros no? la otra noche pasé alrededor de las 23:25 por la Escuela 1 y había tres combis de la municipalidad de Chaves buscando a los alumnos”.

Pablo Garate, candidato a intendente de Tres Arroyos Foto: Unión por la

Consultamos también a Pablo Garate sobre la falta de asistencia en las guardias pediátricas tema sobre el cual fue contundente.

“La guardia pediátrica, voy a decirlo claramente: es como el tema de las combis. Hay un latiguillo permanente del municipio ‘No se puede’”.

“¿Saben qué? Se puede y más fácil de lo imaginado. Se pueden hacer cosas para organizar ese servicio y efectivamente lo podemos hacer. Nuestro equipo de Salud está trabajando en eso”.

“Y no es solamente un problema la guardia pediátrica, también la Guardia en General donde los vecinos tienen que esperar mucho. Hay que trabajar sobre los turnos que se dan en lapsos de tiempo muy largo; en la digitalización, en el aumento de horario en las salas de atención primaria, en la salud de las localidades que están muy postergadas en el tema de salud”.

“Yo como concejal presente el primer proyecto de equipo móvil de especialidad para la localidades hace más de 20 pico de años y todavía no se ha hecho”.

“A veces el mayor defecto de una gestión es primero decir que no. Eso es una muestra más de no tener ganas de hacerlo, o de carecer de imaginación para articular o dialogar”.

“¿Cómo Tres Arroyos no tiene una agenda cultural de eventos para que no se superpongan? ¿Cómo no tenemos una política deportiva?”

“En todos los deportes, Fútbol, Hockey, Básquet, Artes Marciales o el que quieras, tenemos un enorme potencial. Creo que nunca hubo en Tres Arroyos una cantidad tan grande de disciplinas y de chicos haciendo deportes , ¿Cómo no vamos a tener una política deportiva que no solo haga iniciación, acompañe a los clubes, sino también que piense en la alta competencia?”

“También podemos acompañar a nuestros deportistas que pueden estar en alta competencia, pero bueno si tenemos todo eso y no tenemos una combi, estamos en problemas”.