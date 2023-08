Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Las últimas cinco a Matías Fhürer

Vía Tres Arroyos le realizó las mismas cinco preguntas a los principales candidatos de las elecciones 2023. No hubo repreguntas ni condicionantes de ningún tipo. Cada precandidato respondió a su manera, sin límites, condicionamientos o pautas de extensión en las respuestas.

Matías Fhürer es precandidato a intendente de Tres Arroyos en las elecciones 2023 por la Fuerza del Cambio la lista que encabeza a nivel nacional Patricia Bullrich.

Hace más de un año que lanzó su candidatura, cuando todavía formaba parte del Movimiento Vecinal. Su “osadía” le costó su alejamiento del gobierno. Lejos de amedrentarse, fue construyendo los pilares de su candidatura, recorrió la ciudad y formó equipo. Habla con entusiasmo y lo sabe contagiar. Su paso por el ejecutivo y el legislativo le otorga experiencia en la gestión.

Matías Fhürer respondió de esta manera a la cinco preguntas de Vía Tres Arroyos.

Matías Fhurer Foto: prensa JxC

1) ¿Qué propuesta podría mencionar por fuera de las presentadas en campaña?

Todas nuestras propuestas antes de ser elaboradas e incorporadas a la plataforma de gobierno fueron recogidas a la largo de un año de trabajo en esta campaña, tras reuniones con instituciones y con vecinos que nos abrieron la puerta de sus hogares y de sus corazones.

De esta manera, de abajo hacia arriba, desde la gente hacia la política, se elaboraron nuestras propuestas. Por eso digo que voy a ser el primer intendente de Tres Arroyos en llegar al gobierno con una plataforma colaborativa, elaborada por el pueblo y no por un grupo técnico que muchas veces no conoce en forma acabada la realidad y los problemas de la vida cotidiana de los tresarroyenses.

2) De todos los recorridos y visitas que realizaron, mencioné las dos cosas que más le llamaron la atención.

Tengo experiencia política como concejal y como integrante del Departamento Ejecutivo. Como Secretario de Desarrollo Económico me tocó gobernar en un momento de crisis. Por eso sostengo que sé que es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Al no ser un improvisado ni un nuevo en esto, conozco la realidad de mi pueblo, por lo que no encuentro cosas que me han llamado la atención o que desconociera.

Si podría decir que en las invitaciones a tomar mate observé una importante cantidad de hogares que son sostenidos por madres o mujeres, en muchos casos solas, y que requieren de la presencia del Estado, no a través del clientelismo político que denigra su dignidad, sino a través de una ayuda sistemática que contemple la promoción humana y no el asistencialismo.

Va a ser muy importante la tarea de las trabajadoras sociales, la creación de una base de datos y el seguimiento con tutores de cada familia que se detecte en situación de vulnerabilidad. Pero, reitero, sin generar una relación clientelar, y si atendiendo a una situación de justicia social.

Matías Fhurer Foto: matias fhurer

3) ¿Qué piensa sobre el Área de Turismo y el Área de la Cultura en Tres Arroyos?

La ciudad de Tres Arroyos es un lugar maravilloso para vivir y visitar. Sin embargo, una de las mayores limitaciones que enfrentamos es la falta de infraestructura en los accesos a la ciudad y la falta de una vista turística adecuada.

Actualmente, la ciudad carece de una señalización adecuada para los visitantes que llegan a Tres Arroyos, lo que puede generar confusión y desorientación. Además, algunos accesos a la ciudad no están en buenas condiciones, lo que puede dificultar el tránsito de los visitantes.

Para mejorar la situación, es necesario implementar una serie de medidas. En primer lugar, se debe trabajar en la señalización de los accesos a la ciudad, con el fin de orientar a los visitantes de manera clara y precisa. Esto no solo mejorará la experiencia del turista, sino que también será beneficioso para los habitantes de la ciudad.

Finalmente, se debería prestar atención a la vista turística de la ciudad. Es importante que los visitantes puedan apreciar la belleza de Tres Arroyos desde su llegada, por lo que se deberían crear zonas ajardinadas con espacios públicos atractivos y bien mantenidos. Esto contribuirá a una imagen más positiva de la ciudad y atraerá a más turistas y visitantes.

En resumen, las mejoras en los accesos a la ciudad y la creación de una vista turística atractiva son fundamentales para fomentar el turismo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tres Arroyos.

En cuanto a lo cultural, en primer lugar debemos generar un registro de la riqueza patrimonial y el acerbo de los museos, formar creadores para que haya producción cultural, formar públicos en la apreciación de los productos culturales. También ir registrando todo lo que se va generando y posibilitar el acceso a la cultura y a los espectáculos. Que no haya barreras entre público y creadores e igualdad de oportunidades y posibilidades.

Matías Fhurer Foto: Matías Fhurer

4) ¿Qué les diría a los jóvenes q votan por primera vez?

Que confíen, que estudien todos los proyectos, que investiguen que va a hacer cada uno. Que sepan quien es quién en la sociedad de todos los candidatos que se presentan. Que no voten por moda o siguiendo determinada tendencia. Que ejerzan su espíritu crítico, que lo tienen. Que piensen que ellos son el presente y no el futuro.

Yo confío y respeto mucho la opinión de los jóvenes. Los escucho atentamente y tomo nota de lo que me dicen. Se que otros los subestiman o intentan usarlos con visitas a colegios en etapas preelectorales. No es mi caso. Los jóvenes son más inteligentes que esos políticos de la vieja política con mucha pobreza mental y mezquindades, y van a votar en libertad y con convicción y fe. No les diría que me voten a mi, pero si que lean, se informen, pregunten y luego voten con responsabilidad. Pero eso no es algo que deben hacer los jóvenes, sino todos.

5) ¿Por qué hay que votar a la Fuerza del Cambio?

Voy a gobernar Tres Arroyos sin sectarismos, respetando todo lo que se ha hecho bien, y mejorarlo. Hacer todo lo que no se ha hecho. No vengo a destruir, sino a construir. Voy a gobernar con un equipo conformado los hombres y mujeres respetados en nuestra comunidad, con formación y experiencia en cada área, con vocación de servicio y que tengan como horizonte trabajar por el bien común.

Somos coherentes en nuestras vidas. Y en la política. Hacemos lo que decimos, pensamos y sentimos. Y lo hacemos con ganas, con alegría, con convicción, con valores, y llegamos a esta etapa con la tranquilidad de haber realizado una campaña con respeto y responsabilidad. Estamos convencidos que en el Partido de Tres Arroyos podemos vivir mejor.