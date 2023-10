Elecciones 2023 en Tres Arroyos: el equipo de Cultura de Pablo Garate y sus propuestas

“No hay accesibilidad, quizás ni siquiera tengan la seguridad si tienen que volver de noche por calles que están oscuras y por lugares que no son muy seguros. Para llegar al Polo Educativo hay que cruzar la ruta y no hay cruces, no hay controles de tránsito para que los chicos crucen tranquilamente de un lado hacia otro. No hay sendas peatonales, no hay bicisendas; o sea, hay una falta muy grande de infraestructura que no solamente influye en el tránsito, sino también en acceso a la cultura, al deporte, a la salud”.