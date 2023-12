Con motivo de detallar el trabajo realizado coordinadamente por las distintas áreas municipales, instituciones y clubes de servicio social ante el temporal que azotó al distrito, el Comité de Crisis liderado por el intendente Pablo Garate realizó una conferencia de prensa donde se declaró la emergencia social y habitacional en el distrito de Tres Arroyos.

Tras el temporal las diferentes áreas de la Municipalidad de Tres Arroyos, en coordinación con los diferentes organismos de seguridad e instituciones trabajaron para restablecer el orden y ayudar a los damnificados por la situación.

Fueron 1300 las familias asistidas y hubo 300 postes de luz caídos, 150 de telefonía y 1000 techos volados

Al respecto el intendente Pablo Garate comenzó agradeciendo a toda la comunidad y entidades que colaboraron ante la difícil situación:

“Quiero agradecerles a todos porque han hecho un enorme sacrificio y un enorme esfuerzo para una situación claramente extraordinaria”.

Y continuó: “En nuestro registro del Aeródromo ha habido ráfaga de viento de 154 kilómetros. La Cooperativa Eléctrica ha registrado más de 300 postes de luz caídos y 150 postes caídos de telefonía, algo que nunca pasó en la historia de Tres Arroyos”.

“Desde el mismo sábado a la noche, todas las áreas del municipio en un una operación en conjunto con la Secretaría de Seguridad hemos hecho todo el mantenimiento urbano que se ve y que va avanzando paulatinamente porque tenemos todavía muchísimas plantas caídas, no solo en la vía pública, sino también en lugares privados en escuelas.

Con la lluvia, también seguimos teniendo inconvenientes.

El Comité de Crisis dio detalles de la situación en Tres Arroyos tras el temporal Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

En Desarrollo Social hemos centralizado la ayuda social y hemos asistido a aproximadamente un poco más de 1.300 familias que tienen diversas situaciones. Tenemos en la ciudad más de mil voladuras de techo, es decir, mil familias que total o parcialmente fueron afectadas por esta situación.

Recibimos ayuda de la provincia de Buenos Aires que desde el primer momento nos está acompañando. No damos a abasto. Se han realizado colectas y trabajos en conjunto con los clubes de servicio para poder juntar ropa y eso para nuestros vecinos eso está todo en el Polideportivo que tenemos personal municipal, voluntarios y gente de la ciudad colaborando.

Le pedimos paciencia a nuestros vecinos, sabemos que la están pasando mal, todos la estamos pasando mal. Nosotros nos estamos acomodando y nos pasó esto, es importante entender que ésta es una situación extraordinaria.

Nos encontramos con un municipio que no estaba totalmente preparado para una cuestión como ésta y el esfuerzo que hicimos seguramente con errores, lo fuimos haciendo a partir de la voluntad de todos los funcionarios de ponerse a la cabeza de toda esta situación.

Esto no terminó porque hoy seguimos teniendo vecinos a la intemperie, hoy seguimos teniendo vecinos que no están pudiendo estar en su casa y tenemos por delante situaciones sociales muy complejas que vamos a seguir trabajando y atendiendo.

Vamos a seguir pidiéndoles a todos a los vecinos a los clubes de servicio a las instituciones a las empresas que nos ayuden, necesitamos ayuda, muchas de manera anónima ya están colaborando.

Hemos firmado un decreto en concordancia con el decreto de la provincia de Buenos Aires declarando la emergencia social y habitacional en el distrito.

Sabemos que no tenemos los recursos económicos suficientes para porque tenemos una situación en el municipio compleja desde lo económico.

Es un orgullo, lo que están haciendo los trabajadores municipales a la par de los trabajadores de la cooperativa eléctrica, de los bomberos, de las fuerzas de seguridad, de la Policía, de Gendarmería” - finalizó el intendente.

El Comité de Crisis dio detalles de la situación en Tres Arroyos tras el temporal Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Martín Garate secretario de Desarrollo Social

“Hemos recibido mucho aporte de Provincia especialmente en la parte de infraestructura, pero claramente no, alcanza. Primero porque encontramos una Secretaría que no tenía absolutamente nada y no estaba preparada para un fenómeno como el que lamentablemente nos tocó atravesar solamente tenía un poco de mercadería.

Estamos haciendo un trabajo coordinado especialmente con la gente de Celta.

Creo que esta emergencia a nosotros nos va a durar por lo menos 15 o 20 días más como mínimo.

Las localidades también sintieron el embate de la tormenta y también estamos trabajando allí.

El representante de los Bomberos Voluntarios expresó que en algunos sectores rurales aún no se ha restablecido el servicio eléctrico por lo que están asistiendo continuamente a familias en habitan en las quintas”.

El Comité de Crisis dio detalles de la situación en Tres Arroyos tras el temporal Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Marisa Mendiberri presidenta de Celta

“Desde el sábado a la noche el personal está trabajando en la calle. Nadie está preparado para una catástrofe y no hemos podido resolver la totalidad de la situación, resolvimos el 70% nos falta la zona rural y algunas localidades. Las pérdidas fueron millonarias. Realmente la Cooperativa está en un momento difícil. Nosotros también hemos tratado de tramitar un fondo de compensación en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba).

Estamos evaluando ahora de llamar a una empresa, que ya nos ha hecho trabajos como para poder acelerar la parte de restablecer la energía eléctrica en la parte rural que hoy es la que está más afectada.

Le pido a la gente paciencia, porque realmente la gente está trabajando y está trabajando a pleno, no dan abasto.

Carlos Collazos: “emociona la solidaridad de la gente”

Carlos Collazos en representación de las instituciones de bien público de Tres Arroyos indicó:

“El Club 24 de abril, el CAS Fortín Machado, Rotarac y todas las ramas juveniles y de intermedios que trabajan en cada uno de los Clubes, nos coordinamos y en menos de una hora ya estábamos recibiendo donaciones en el Club Social, que gentilmente nos brindó las instalaciones.

Los padres iban con sus hijos a donar, para enseñarles lo que es la solidaridad y realmente eso me emociona y reconforta; saber que no todo está perdido.

Vamos a seguir con esta campaña Unidos por Vos, vamos a poner bien la fecha para hacerlo un poco más amplio o con mayor difusión.

El Comité de Crisis dio detalles de la situación en Tres Arroyos tras el temporal Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Juan Apolonio “es lamentable el estado del parque automotor”

Juan Apolonio secretario de Seguridad hizo referencia a la lamentable situación en la cual se encuentra la flota de autos policiales

“El parque automotor realmente es lamentable las condiciones que está, eso impedía por algunos momentos acudir con bajo determinadas circunstancias, el área de la Secretaría de Seguridad carece de vehículos 4x4, lo cual es necesario y fundamental para este tipo de situaciones”.

“Quiero destacar que como ustedes bien saben que en este programa de austeridad que se inició el día 10 de diciembre hubo un recorte de presupuestario, por lo tanto no había horas extras pero sin embargo el personal de todas las áreas sin necesidad o requerimiento de forma inmediata concurrió y estuvo presente”.