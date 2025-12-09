La localidad de De la Garma celebró su 113.º aniversario con un fin de semana colmado de actividades culturales, institucionales y comunitarias, que reunieron a cientos de vecinos en distintos espacios de la localidad.

La intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, encabezó el acto oficial y brindó un discurso centrado en los logros de gestión y en la visión de futuro para De la Garma.

“Para mí es un honor inmenso estar hoy acá celebrando los 113 años de mi pueblo. Una historia grande, hecha de trabajo, esfuerzo y familias que soñaron y construyeron este lugar”, expresó emocionada.

Gómez remarcó que cada avance alcanzado es fruto de un municipio activo y de una comunidad que acompaña, participa y exige. Entre los principales puntos de su mensaje, se destacaron:

Fortalecimiento del sistema de salud

La jefa comunal subrayó la consolidación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que hoy cuenta con nuevas especialidades y un equipo profesional ampliado. Destacó servicios como ginecología, obstetricia, pediatría, psicología (con dos profesionales), psiquiatría, terapia ocupacional, fonoaudiología, dermatología y la reciente incorporación del Dr. David Díaz en clínica médica.

Además, agradeció especialmente a Virginia Lastagaray por su acompañamiento permanente al fortalecimiento de la Unidad Sanitaria.

De la Garma festejó su aniversario y Lucía Gómez destacó los avances en salud, obra pública y educación

Cultura, deporte y un anuncio histórico

La intendente recordó la recuperación del histórico edificio que hoy funciona como Centro Cultural, espacio que alberga talleres y actividades vinculadas a las instituciones educativas. También mencionó mejoras vinculadas al deporte junto al Club Deportivo Garmense y el inicio, durante el receso escolar, de la obra del SUM del Jardín N.º 902.

El momento más significativo llegó con un anuncio largamente esperado: la construcción del Polideportivo para el CEF N.º 132, un reclamo de más de 15 años.

“El sueño de tener un edificio propio para el CEF 132 es posible. Tendremos un Polideportivo moderno y parte de un gran Polo Educativo-Deportivo en la entrada del pueblo”, aseguró Gómez.

Agradeció el acompañamiento del exministro Alberto Sileoni, Gustavo Alcaraz, Ariel Lambezat y el gobernador Axel Kicillof, quienes posibilitaron el avance del proyecto.

Obras públicas que mejoran la vida cotidiana

Gómez detalló las obras en ejecución y ya concretadas:

Avance del 82% en las viviendas del Barrio de la Policía.

Nuevos baños en el Predio Eduardo Vicente Chiara, una demanda histórica.

Puesta en valor de distintos espacios públicos:

Plaza Calendario

Plaza Paso

Parque de Pichín (con nuevas mesas y mobiliario)

Juegos inclusivos y gimnasio a cielo abierto en el predio

Destacó también el rol del CFI y de la Provincia de Buenos Aires, cuyo apoyo permitió realizar los festejos pese al contexto económico.

De la Garma festejó su aniversario y Lucía Gómez destacó los avances en salud, obra pública y educación

Una comunidad que piensa en el futuro

La intendente subrayó que cada logro es resultado del trabajo conjunto y del espíritu solidario de la localidad:

“Tenemos una comunidad que sueña en grande, que piensa en el otro y que también nos exige. Y está muy bien que así sea”.

Agradeció a su equipo de gestión y a los trabajadores municipales, reafirmando que gobernar implica trabajar con otros, definir prioridades y asumir corresponsabilidad.

Cierre: identidad, pertenencia y unidad

Gómez concluyó su mensaje con un saludo cargado de emoción:

“Sigamos construyendo juntos. Sigamos escribiendo la historia de este pueblo que amamos tanto. Felices 113 años, querido De La Garma”.

El acto reunió a instituciones, autoridades y una importante participación de vecinos y vecinas, reafirmando una vez más la identidad colectiva y el espíritu comunitario que caracterizan a De la Garma.