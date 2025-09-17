Con actividades en el Patio Cervecero y en el Parque Cabañas Tres Arroyos festeja la primavera

La Municipalidad de Tres Arroyos anunció dos jornadas especiales para recibir la primavera. Desde las áreas de Industria y Comercio, Cultura y la Oficina de Empleo se coordinaron actividades orientadas a jóvenes, familias y comerciantes locales, con el objetivo de generar espacios de recreación y también de comercialización para emprendedores.
Mauro Daddario, director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, explicó:
“Estamos organizando con distintas áreas una propuesta para los jóvenes, los no tan jóvenes y toda la familia. Desde Industria y Comercio, junto con la Oficina de Empleo y la Dirección de Cultura, preparamos un patio cervecero que funcionará el sábado de 18 a 02 de la mañana, en Ituzaingó 320, con una fuerte propuesta gastronómica, DJ en vivo y música. El objetivo es acompañar a la familia y también al comercio, generando estos espacios de venta tanto para emprendedores como para comerciantes”.
Por su parte, Martín Rodríguez Blanco, director de Cultura, detalló las actividades previstas para el domingo en el Parque Cabañas
“Vamos a continuar con un gran evento en el Parque Cabañas, con feria de emprendedores y espectáculos desde las 14 horas en el sector de juegos. Habrá artistas locales como Detonados, Cata Ruiz, Luciana Quiroga, la compañía Había Una Vez, además de propuestas de Envión y Puentes de la Infancia. El cierre será con Buena Vibra. Queremos que las familias puedan almorzar o hacer un picnic y luego disfrutar de una tarde de música y recreación”.
Desde la Oficina de Empleo, Juan Moizzi destacó la importancia del espacio también como oportunidad laboral:
“Además del festejo, es una oportunidad para los emprendedores. Este año hemos sostenido la propuesta de la feria en el Parque Cabañas con mucho esfuerzo y compromiso. Para esta ocasión convocamos a unos 60 emprendedores del club, muchos de los cuales participaron en capacitaciones y programas de financiamiento. Es una linda oportunidad para que los vecinos acompañen, ya que hay muchos productos preparados para la comercialización”.
Moizzi también resaltó la participación de organizaciones sociales y comunitarias:
“Van a estar presentes los programas de desarrollo social que mencionó Martín, además de Tarea Fina y el grupo scout, que ofrecerán tortas fritas y agua para el mate. La idea es que sea una jornada que convoque a todas las edades”.
Finalmente, los funcionarios aclararon que las actividades se realizarán si el clima lo permite, dado que hay alerta meteorológica prevista para el fin de semana.