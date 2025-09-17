La Municipalidad de Tres Arroyos anunció dos jornadas especiales para recibir la primavera. Desde las áreas de Industria y Comercio, Cultura y la Oficina de Empleo se coordinaron actividades orientadas a jóvenes, familias y comerciantes locales, con el objetivo de generar espacios de recreación y también de comercialización para emprendedores.

Mauro Daddario, director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, explicó:

“Estamos organizando con distintas áreas una propuesta para los jóvenes, los no tan jóvenes y toda la familia. Desde Industria y Comercio, junto con la Oficina de Empleo y la Dirección de Cultura, preparamos un patio cervecero que funcionará el sábado de 18 a 02 de la mañana, en Ituzaingó 320, con una fuerte propuesta gastronómica, DJ en vivo y música. El objetivo es acompañar a la familia y también al comercio, generando estos espacios de venta tanto para emprendedores como para comerciantes”.

Con actividades en el Patio Cervecero y en el Parque Cabañas Tres Arroyos festeja la primavera

Por su parte, Martín Rodríguez Blanco, director de Cultura, detalló las actividades previstas para el domingo en el Parque Cabañas

“Vamos a continuar con un gran evento en el Parque Cabañas, con feria de emprendedores y espectáculos desde las 14 horas en el sector de juegos. Habrá artistas locales como Detonados, Cata Ruiz, Luciana Quiroga, la compañía Había Una Vez, además de propuestas de Envión y Puentes de la Infancia. El cierre será con Buena Vibra. Queremos que las familias puedan almorzar o hacer un picnic y luego disfrutar de una tarde de música y recreación”.

Desde la Oficina de Empleo, Juan Moizzi destacó la importancia del espacio también como oportunidad laboral:

“Además del festejo, es una oportunidad para los emprendedores. Este año hemos sostenido la propuesta de la feria en el Parque Cabañas con mucho esfuerzo y compromiso. Para esta ocasión convocamos a unos 60 emprendedores del club, muchos de los cuales participaron en capacitaciones y programas de financiamiento. Es una linda oportunidad para que los vecinos acompañen, ya que hay muchos productos preparados para la comercialización”.

Moizzi también resaltó la participación de organizaciones sociales y comunitarias:

“Van a estar presentes los programas de desarrollo social que mencionó Martín, además de Tarea Fina y el grupo scout, que ofrecerán tortas fritas y agua para el mate. La idea es que sea una jornada que convoque a todas las edades”.

Finalmente, los funcionarios aclararon que las actividades se realizarán si el clima lo permite, dado que hay alerta meteorológica prevista para el fin de semana.