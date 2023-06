Este lunes se reunió la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Tres Arroyos donde se abordó el pedido de impugnación, impulsado por el oferente Roberto Vannini, de la licitación de la confitería y restaurante de la Terminal de Omnibus, para la cual se conocieron las propuestas el pasado 31 de mayo.

La presidente de la Comisión, Soledad Cadenas, concejal de Juntos indicó que: “Esto debe seguir los pasos que corresponden, ingresar por Mesa de Entradas, y seguir el curso previsto, en el que nosotros en principio no tenemos intervención. No obstante, el asesor letrado nos brindó una copia del acta donde no se observan irregularidades en el horario de presentación de la oferta por parte de uno de los participantes, ni tampoco otros aspectos cuestionados. De todas maneras, mantendremos el expediente en Comisión por si es necesario volver a tratarlo”.

Comisión de Hacienda de Tres Arroyos: analizó el pedido de impugnación de la licitación del restaurant de la Terminal Foto: Prensa HCD Tres Arroyo

Además, Cadenas reclamó información sobre lo adquirido por el Ejecutivo con los 17 millones de pesos que se obtuvieron por el remate de maquinarias en desuso, realizado el año pasado. “Se habla de un ecógrafo, pero desde noviembre del año pasado esperamos la información completa, porque de hecho habíamos planteado con el Frente de Todos, la posibilidad de comprar una ambulancia”, indicó.