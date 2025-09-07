Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos: resumen de actividades

Este sábado se desarrolló en la Plaza del Inmigrante, el acto oficial por el Día del Inmigrante con la participación de todas las colectividades extranjeras de Tres Arroyos.

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Garate, el director de Cultura Martín Rodríguez Blanco, autoridades municipales, de colectividades y público en general.

Juan Moizzi realizó una breve reseña sobre la construcción y la significancia del Monumento al Inmigrante, obra del gran escultor José Fioravanti

Colectividad Italiana

Se realizó el sorteo final de la 20ª Campaña Socio Protector de la Sociedad italiana de Socorros Mutuos que puso en juego como primer premio un departamento.

El afortunado fue Pedro Cattanio que se convirtió en el afortunado ganador de la flamante casa ubicada en Brown 644.

Colectividades

El segundo premio de 10 millones de pesos fue para Leandro de la Cal y el 3º de 5 millones para Rubén Montes.

Además se entregaron los siguientes premios que se destacan el la fotografía.

Colectividades

Se informa que el próximo miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo un nuevo encuentro de Cinema con Aperitivo en instalaciones de la sede de la Sociedad italiana, ubicada en avenida Moreno 137.

Colectividad Española

Desde el Club Español informan que se encuentra abierta la inscripción para artesanos y emprendedores para reservar puesto en la Fiesta de la Virgen del Pilar que se desarrollará el 5 de octubre en la plaza España.

Valor del stand: $16000.-

Reserva por pago anticipado 50% del total, abonando en la Sede de calle H. Yrigoyen 468, Lunes a Viernes de 17 a 20 horas. O por transferencia (Whatsapp 2983 603806)

El stand puede armarse a partir de las 09 horas del día del evento, cada expositor deberá llevar mesas y sillas que precisen.

Fiesta de la Virgen del Pilar Tres Arroyos

Colectividad Holandesa

Con la presencia de las escritoras Adriana Riva y Laura Escudero Tobler, se está desarrollando en las instalaciones de El Fanal, la Fería del Libro infantil - Juvenil “Érase una vez” organizada por el Colegio Holandés.

También entre las propuestas se desarrolló la presentación del libro de la profesora en Filosofía, Natalia Balul editado por Caravana.

El acto de apertura fue conducido por Lisandra Imanoni y las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Paz Fauret, vicedirectora de nivel Inicial.

En la actividad realizada con Adriana Riva intervinieron alumnos y los profesores Melina López de Ipiña y Gabriel Ferrari. Por la tarde, en un diálogo con los dos escritores convocados para la feria, participó la profesora Leticia Roldán, entre otros docentes que coordinan los encuentros.

Las invitadas respondieron preguntas de los alumnos, en un clima distendido, en el cual se mantuvo una charla enriquecedora con Adriana Riva y Laura Escudero Tobler.

El viernes fue el turno de la presentación de la compañía de narración oral Al Sol como la Cigarra.

Feria del libro Colegio Holandés

