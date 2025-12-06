La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, anunció este viernes el avance clave para la construcción del nuevo Centro de Educación Física Nº132 en De La Garma, una obra largamente esperada por la comunidad y que comenzará a materializarse a partir de la firma del Acta N.º 5 entre el Municipio y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Chaves: Lucía Gómez anunció la construcción del nuevo CEF Nº 132 en De la Garma

El acuerdo formaliza el desarrollo del proyecto del futuro Polideportivo del CEF Nº132, una infraestructura moderna que integrará deporte, educación, formación y vida comunitaria en un mismo espacio. El nuevo edificio se construirá en la manzana municipal donde actualmente funciona el natatorio, consolidando un polo educativo y deportivo único en la localidad.

El proyecto contempla una cancha multideporte de 40 x 30 metros, apta para básquet, vóley, handball y futsal; aulas educativas para talleres y cursos; oficinas administrativas, vestuarios completos, baños accesibles, cocina, depósito, y un cerramiento moderno con paneles termoaislantes y piso deportivo profesional.

Desde la gestión municipal destacan que se trata de “una obra estratégica, pensada para acompañar el crecimiento de los jóvenes, fortalecer el trabajo de los clubes y ampliar las oportunidades de toda la comunidad”.

La intendenta Gómez expresó su agradecimiento al gobernador Axel Kicillof, al Director General de Cultura y Educación Alberto Sileoni, al Subsecretario de Infraestructura Escolar Ariel Lambezat y al Director Provincial Gustavo Alcaraz, quienes brindaron apoyo permanente y trabajaron junto al municipio para hacer posible este avance.

“Este no es solo un edificio: es una oportunidad para que miles de vecinos y vecinas encuentren en De La Garma un lugar donde aprender, entrenar, compartir y proyectar su futuro. Hoy empezamos a hacer realidad un sueño colectivo”, afirmó la jefa comunal.

La construcción del nuevo CEF Nº132 será un punto de inflexión para la localidad, consolidando un espacio de referencia para la educación física, la recreación y el desarrollo comunitario.