Cena aniversario por los 10 años de la Peña Garra Xeneize

La Peña Garra Xeneize de Tres Arroyos cumple 10º años y el día 20 de septiembre realizará su cena aniversario

Por ese y otros motivos Vía Tres Arroyos dialogó con Guillermo Paniga, integrante de la Peña Garra Xeneize.

“Por suerte la venta de entradas viene muy bien. El año pasado la gente se fue muy conforme con la cena y este año parece que no se la quieren perder”.

“Para este año si Dios quiere vamos a tirar la casa por la ventana porque cumplimos 10 años. La idea es traer dos o tres jugadores, hay que terminar de ajustar algunos detalles para después poder confirmarlo. Este año también estará presente Julio Pavoni que es un periodista de TyC Sport que sigue la campaña de Boca. También viene la percusión de “la 12”, y esperamos que nos acompañen entre 10 a 12 peñas del interior”.

“A la cena se pueda asistir con un alimento no perecedero. Eso siempre lo hacemos y lo ponemos en la tarjeta. No es obligación, pero por suerte la gente ya lo tiene incluido y va a las cenas con un alimento en la mano”.

Para participar de la cena de los 10 años de la Peña Garra Xeneize la tarjeta tiene un valor de 50 mil pesos y se puede abonar hasta en 5 cuotas.

Para conseguirlas se pueden contactar a través de las redes sociales Garra Xeneize de Tres Arroyos (tanto Instagram como Facebook).

Para finalizar Paniga hizo un resumen de estos 10 años de actividad de la Peña, haciendo hincapié en sus acciones solidarias:

“Cuando empezamos éramos cinco o seis que nos tiramos a la pileta para ver si podíamos formar una peña en Tres Arroyos y de a poquito se nos fue dando las cosas, se nos fueron abriendo camino, tuvimos la posibilidad de tener la personalidad jurídica y año a año fuimos haciendo muchas cosas. Hoy en día la gente de Tres Arroyos conoce a la Peña y colabora mucho porque sabe que la Peña también hace mucho trabajo solidario con varias entidades locales”.

“Este año hemos estado alcanzando cosas a los Jardines y después de la cena vamos a abocarnos a continuar con ese trabajo, como lo hacemos cada año con el “chango solidario”. Para octubre o noviembre apuntamos a hacer una movida grande para los jardines terminen el ciclo escolar y empiecen el próximo año teniendo bastante material” – finalizó.